Enighed i Slagelse: Vil give forældre flere penge tilbage

Slagelse - 28. april 2020 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommuner bliver kompenseret fra Folketingets side, hvis de ikke kan tilbyde pasning til alle børn i genåbningsperioden den 15. april til 10. maj. Det er essensen af aftale, som et enigt folketing skrev under i sidste uge.

Dermed får kommunerne, herunder også Slagelse, mulighed for at give forældre penge tilbage, hvis sidstnævnte har betalt for en plads, de ikke kan bruge. Modsat står den tilbagebetaling, man vedtog lokalt i Slagelse i forhold til marts og halvdelen af april, for kommunens egen regning.

På byrådsmødet mandag aften vægrede flere politikere sig først ved at lægge sig fast på størrelsen af kompensation, som kommunerne selv skal beslutte. Altså hvor stor en del forældre skal have tilbage, og hvorvidt de overhovedet skal kompenseres.

Det endte dog med - efter pres fra både Venstre og Enhedslisten - at man lægger sig fast på, at forældre skal betales tilbage svarende til det fulde beløb, de har betalt for perioden.

- Det her handler om, at alle forældre skal undgå at betale, hvis ikke kommunen kan stille pasning til rådighed, sagde Stén Knuth (V).

Thomas Clausen (EL) var enig.

- I Enhedslisten er vi ikke begejstrede for brugerbetaling. Og den bliver selvfølgelig helt urimelig, når man ikke får det, man betaler for. Så skal forældre også have pengene tilbage, sagde han.

- Jeg vil foreslå, at vi tager beslutning om tilbagebetaling. De øvrige elementer kan så behandles i udvalget, lød det endvidere fra Thomas Clausen.

Dermed sendes sagen videre til behandling i børne- og ungeudvalget på næste mandag. Her skal det endelige stempel sættes.

Bemærkningen fra mødet mandag aften lyder dog på, at et flertal går ind for fuld tilbagebetaling.

Samlet har 1.543 børn pr. den 20. april fået plads i en daginstitution. Pr. 1. april var der i alt indmeldt 3.643 børn til pasning.

