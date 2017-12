Engell: Villum Christensen bliver aldrig Slagelses borgmester

Villum Christensen bliver ikke Slagelses borgmester om to år. Liberal Alliances spidskandidat vil aldrig komme til at afløse byens socialdemokratiske borgmester, John Dyrby Paulsen.

- Jeg vil gerne indgå et væddemål om, at Villum Christensen aldrig bliver borgmester i Slagelse. Han kommer ikke til at bære borgmesterkæden, siger Hans Engell.

Han understreger, at borgmesterbyttet hverken støttes af venstrefløjen med SF og Enhedslisten, som står bag Paulsen, eller af byrådets borgerlige halvdel med Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale.

Hans Engell kalder aftalen en "skandalesag, hvor Slagelse er dette valgs skamplet", fordi Socialdemokratiet og Liberal Alliance har aftalt at deles om borgmesterposten.

Socialdemokratiets John Dyrby Paulsen skal være borgmester de første to år af valgperioden, hvorefter han afløses af Villum Christensen fra Liberal Alliance.

Men aftalen er "det rene kluddermor", mener Hans Engell.

- Det hele stinker af, at aftalen ligger på den anden side af et folketingsvalg. Så kan Villum Christensen fortsætte i Folketinget. Og Dyrby Paulsen kan fortsætte som Slagelses borgmester, siger Hans Engell.

- Ryger Villum Christensen ud af Folketinget, kan LA kræve borgmesterposten. Men det er der ikke noget flertal for. Det er ikke nok med en aftale mellem de to partier. Det kræver et flertal i byrådet, påpeger han.

Hans Engell tror ikke, at venstrefløjen om to år vil udpege LA's enlige byrådsmedlem som Slagelses nye borgmester.

- Bag det hele gemmer sig personmodsætninger. De nærmest hadefulde forhold i det gamle byråd. Gamle skandalesager, kupforsøg og politianmeldelser, mener Hans Engell.

- Alt tegner til, at Slagelse også de næste fire år bliver et dysfunktionelt byråd. Alle de gamle spændinger og modsætninger vil fortsætte. Det er gennemført uværdigt for kommunestyret med den pinlige aftale, de har indgået.