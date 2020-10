Det er området indenfor den stiplede linje, som hidtil har været udlagt som en 200 meter korridor til en eventuel kommende nordlig omfartsvej, der nu kan plantes til med skov. Dog skal en del af træerne op igen, hvis det vedtages at lave vejen.

Endnu mere skov på tapetet

Der bliver nu mulighed for at plante yderligere 54 hektar skov i Nordskoven nord for Slagelse.

Byrådet vedtog nemlig på sit møde et nyt kommuneplantillæg, der betyder, at der vil kunne plantes skov i et 200 meter bredt bælte, som ellers er reserveret til en eventuel kommende nordlig omfartsvej.