Marievangsskolen er klar til at tage imod de ældste elever, mandag ligesom resten af skolerne i Slagelse Kommune er . Men det bliver med reduceret skema i starten.Foto: Carsten Lysdal

Endnu ikke fuldt skema til de ældste elever

Slagelse - 15. maj 2020 kl. 10:43 Af Christian Dahl

Skolerne i Slagelse Kommune står klar til at tage imod mandag, når de ældste elever igen skal ind på skolerne.

Men der er stor forskel på, hvilken hverdag, de går ind til.

- Vi er i fuld gang med at hente genåbningsplaner. De tikker ind, og vi mangler kun de allersidste. Der er styr på det. Skolerne er klar til at tage imod eleverne, fortæller Dorthe Christiansen, der er leder af skoleområdet i Slagelse Kommune.

De enkelte skoler har selv ansvaret for at finde de bedste løsninger, og det glæder Henrik Hallig, som er leder af Søndermarksskolen i Slagelse.

- Jeg er glad for, at der er så meget, der er op til de enkelte skoler. Det betyder, at vi kan lave gode lokale løsninger, siger Henrik Hallig.

I første omgang bliver der dog ikke tale om fuldt program for de ældste elever.

- Det er stadig kun nødundervisning. Der bliver iværksat flere rigtigt gode forsøg. For eksempel at en halv klasse møder ind og får fysisk undervisning, mens den anden halvdel får fjernundervisning, og så bytter de dagen efter, siger Dorthe Christiansen.

25 timer om ugen På Søndermarksskolen bliver der 25 ugentlige lektioner til de ældste elever. I hvert fald i begyndelsen.

Vi kan udvide med flere timer, hvis de store er lige så gode til håndhygiejne, som de små elever er. Så kan vi også udvide med fjernundervisning. Når de store elever er inde i rutinerne, så kan vi skrue op for timetallet, siger Henrik Hallig.

Han fortæller, at skolen afskaffer fjernundervisningen, når eleverne begynder i skole igen. Men det kan være en mulighed for at skrue op for timetallet senere. Skolelederen håber desuden, at de ældste elever kan øge timetallet.

- Hvis vi kommer godt i gang med det nye mindset, så kan vi måske udvide med 6-8 timer, siger Henrik Hallig.

Halve dage På Marievangsskolen i Slagelse må de ældste elever også se langt efter fuldt skema. Indskolingen fortsætter med fuldt skema, men de ældste elever møder først ind om eftermiddagen, når indskolingen er gået hjem.

- 9. klasserne har et behov, og 6. klasserne har et anderledes behov. Det er nok 6. klasserne, der har sværest ved at arbejde alene. Vi har fokus på 6. klasserne, som får flere timer end 9. klasserne, fortæller skoleleder Henrik V. Østergaard.

I første omgang får eleverne i 6. klasse tre lektioner om dagen, mens 9. klasserne må nøjes med to. Ligesom på Søndermarksskolen afskaffer Marievangsskolen fjernundervisningen, når eleverne fra mandag igen møder op på skolen.

- Nu overtager lærerne undervisningen fra forældrene. Men der bliver stadig ting, der skal laves derhjemme, siger Henrik V. Østergaard.

Og skolelederen har en klar forventning om, at eleverne kommer til at arbejde med skolestoffet, selv om de ikke fysisk er på skolen.

- 6. klasserne møder først i skole klokken 13. Jeg forventer da, at de bruger formiddagen til at arbejde med det, de skal lave hjemme. De skal belave sig på, at de skal lave noget, mens de er derhjemme, siger Henrik V. Østergaard.

Gode perspektiver På Slagelse Kommune ser Dorthe Christiansen positivt på genåbningen.

- Der skal tages en række hensyn, men skolerne har erfaringen fra den første genåbning. Der bliver udvist stor kreativitet blandt andet med brugen af udearealer, siger lederen af skoleafdelingen.

Og så vælger hun at se positivt på muligheden for at bruge erfaringerne fra corona-undervisningen fremadrettet.

- Undervisningen skal tænkes anderledes. Vi skal i gang med et spændende udviklingsarbejde efter det her, siger Dorthe Christiansen.

Og hun har kun ros til det arbejde, der er lavet på skolerne.

- Ledelsen, lærerne, eleverne og forældrene har spillet hinanden fantastisk gode, siger Dorthe Christiansen.