Endnu flere ungdomsboliger på vej

Konkret er planen, at der skal opføres en tilbygning i to etager, som tilsammen vil rumme de 16 nye ungdomsboliger.

- I forbindelse med den midlertidige dispensation har Slagelse Kommune vurderet, at etablering af ungdomsboliger ikke vil give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Det blev desuden vurderet at være hensigtsmæssigt i forhold til kommunens overordnede planlægning for ungdoms- og studieboliger i Slagelse by, skriver administrationen i sin vurdering.