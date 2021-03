Endnu flere kalkuner må aflives

En stor producent af kalkuner er ramt af endnu et udbrud af fugleinfluenza.

Sent tirsdag eftermiddag viste prøver fra Statens Serum Institut, at en besætning i Flakkebjerg ved Slagelse er smittet med den meget smitsomme H5N8 fugleinfluenza.

For at hindre yderligere smittespredning vil Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen aflive hele besætningen med cirka 5.700 kalkuner torsdag den 18. marts.

Udbruddet betyder, at alle ejere af hobbyhøns, ænder og andet fjerkræ bliver omfattet af særlige restriktioner i zoner på henholdsvis tre og 10 kilometer fra kalkunfarmen.

Inden for tre kilometerzonen får fjerkræejere pligt til at registrere sine dyr på landbrugsindberetning.dk senest torsdag den 25. marts.

Inden for 10 kilometer zonen er det fra i dag forbudt at sælge æg samt at flytte æg, høns og andet fjerkræ ud af zonen uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.