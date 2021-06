Dømt vognmand får ikke nogen straf oven i smuglerdom. Foto: Carsten Lysdal

Endnu engang for retten: Smuglerdømt vognmand slipper billigt

Slagelse - 29. juni 2021

69-årig, lokal vognmand, der til trods for fransk smuglerdom og en tidligere udlevering fra Danmark nu er tilbage i sit hjemland, får ikke endnu et retligt hak i tuden i sag om dokumentfalsk. Anklager og forsvarer er enige om, at han er straffet rigeligt.

Først stod retsmødet ved Østre Landsret på retslisten, men da dagen oprandt - i går mandag, hvor den 69-årige Jørn Lisberg med tidligere adresse i Kongsmark Strand skulle have prøvet en ankesag ved landsretten - glimrede mødet ved sit fravær i kalenderen.

Statsadvokaten i København forklarer, at det skyldes, at sagen i stedet føres skriftligt, og at forsvarer og anklager i sagen desuden er enige om, at den svækkede vognmand har nok i sin syvårige smuglerdom, som han lige nu afsoner i Danmark.

Ankede dom Jørn Lisberg forsøgte i 2015 blandt andet at indregistrere en nu afmeldt Mercedes-Benz hos en autohandler i Sørbymagle syd for Slagelse. Det samme forsøgte han i forhold til en BMW hos en forhandler i Høje Taastrup, hvilket Skat dog fattede mistanke til.

Indregistreringen, som blev forsøgt ved brug af falske dokumenter, herunder en urigtig værdiansættelse af bilen med »Skat« som afsender, kunne have sparet ham for 127.743 kroner i det tilfælde, mens statskassen i det første forhold blev snydt for 30.872 kroner.

For de nævnte lovovertrædelser blev han i 2018 idømt fire måneders fængsel plus en tillægsbøde på 47.000 kroner. Herudover blev sagens omkostninger også hans hovedpine. I straffen indgik tilmed det forhold, at han i januar 2015 på papiret udtrådte af sit anpartsselskab Team Lisberg, mens han urigtigt registrerede en anden person som direktør.

Dommen ankede han dog, men grundet hans franske fængselseventyr har det først nu været muligt at få hans ankesag berammet. Hvilket så heller ikke lykkedes mandag i praktisk forstand.

Røg af sted og vendte hjem Det, der gør Jørn Lisberg interessant, handler reelt set slet ikke om sagen om dokumentfalsk. Den udgør en af flere pletter på straffeattesten.

Han blev snarere for et par år siden udleveret til de franske myndigheder i forhold til en smuglersag. Frankrig havde fra afsigelse af udeblivelsesdom i 2016 ved Retten i Mont-de-Marsan, i sag om indsmugling af 103 kilo hash, og frem til 2019 forsøgt at sætte kløerne i manden.

Det lykkedes dog den tidligere vognmand, der også er dømt ved Københavns Byret for smugling af 600 kilo hash, at smyge sig udenom og skjule sig i flere år.

Først i juni 2019 blev den nu 69-årige mand varetægtsfængslet efter et dansk grundlovsforhør som følge af et krav om udlevering til Frankrig til straffuldbyrdelse.

Sidste år fik han dog mulighed for at tale sin sag, hvilket også fremgik af betingelserne for en udlevering til Frankrig. Således fremsatte han ønske om at få konverteret den franske dom til en dansk alene med det formål at vende hjem til Danmark for at afsone resten af sin straf.

Forbindes til smuglertogter Det nager dog i den grad i Sabro ved Aarhus, hvor Gitte Thoft, forlovet med Torben Nielsen, der forrige år og i god tro drog af sted mod Sydspanien for at fragte frugt og vin nordpå, sidder og venter.

I lasten var der nemlig også 987 kilo cannabis, og ved den spansk-franske grænse blev han stoppet og buret inde kort efter.

- Vi kæmper stadig for, at Torben kan blive prøveløsladt. Det kunne egentlig have ladet sig gøre sidste år, men ikke alle er enige. Det hele er Jørn Lisbergs skyld, lyder det fra Gitte Thoft, der har meget lidt til overs for ham.

Det var nemlig den dømte vognmand, der hyrede Torben og undervejs stod for at overføre penge for dieseludlæg. At lasten bugnede af euforiserende stoffer, havde chaufføren dog ingen anelse om og ej heller muligheden for at tjekke.

Torben Nielsen blev dernæst idømt otte års fængsel i Frankrig i marts 2019.

Han fik senere straffen sænket til seks års fængsel og fik desuden mulighed for at afsone i Danmark.

En lignende historie omhandler en chauffør fra Næstved, der modsat i Torben Nielsens sag »havde styr på sine fragtpapirer,« har det tidligere lydt.

Den pågældende chauffør, der havde 220 kilo hash i lasten, blev hyret af et firma kaldet Euroways, som har direkte forbindelse til Lisberg-familien. Den dengang forholdsvis nytiltrådte direktør havde tidligere haft samme rolle i et selskab stiftet af et nært familiemedlem til Jørn Lisberg.

Næstved-chaufføren blev senere frifundet, men har så senere fået en udeblivelsesdom på to års fængsel efter endnu en anke fra toldvæsnets side.

