Endnu en skole lagt ned af corona: Alle elever og lærere er sendt hjem

Der er tale om Slagelse Privatskole i Slagelse.

To lærere og to elever fra Slagelse Privatskole er testet positiv for COVID-19. Samtlige 71 elever og 11 ansatte er sendt hjem med krav om test. Skolen håber at kunne åbne allerede igen mandag, siger skoleleder.

Slagelse - 23. september 2020 kl. 14:16 Af Fleur Sativa

I Slagelse Kommune stiger smittetrykket med coronavirus. Flere skoler har derfor været ramt af udbrud, og nu må også Slagelse Privatskole, hvor primært muslimske børn går, sende elever og personale hjem.

Det sker, efter to lærere og to elever fra skolen er blevet testet positive for COVID-19.

- Nu skal vi danne os et overblik, og så må både elever og lærere først komme tilbage i skole, når de står med et negativt testsvar, forklarer skoleleder Yurdagul Kizilkaya til Sjællandske.

Hun håber dog, at skolen med i alt 71 elever og 11 ansatte kan åbne igen allerede mandag. Enten ved fysisk fremmøde eller som fjernundervisning, hvis det viser sig at blive nødvendigt.

Lærer lå med bihulebetændelse Ifølge Yurdagul Kizilkaya blev en lærer testet positiv som den første i lørdags, efter vedkommende ellers lå syg med bihulebetændelse.

Men da både ægtefællen og lærerens barn også blev syg - disse med influenzasymptomer - opfordrede skolelederen læreren til også at blive testet for COVID-19.

- Hun var egentlig på penicilin for bihulebetændelse. Men så viste testen så, at hun også havde coronavirus uden selv at have typiske symptomer på det, fortæller Yurdagul Kizilkaya og peger på, at læreren nåede at være sammen med en tredjedel af skolens elever, før hun lagde sig syg med bihulebetændelsen.

Kan stamme fra elev Om smitten oprindeligt kommer fra læreren, stiller skolelederen fra Slagelse Privatskole sig dog kritisk over for. Hun og den anden lærer, som nu er testet positiv for COVID-19, har nemlig ikke været i fysisk kontakt.

- Men den anden lærer har til gengæld været sammen med eleverne, ligesom den første lærer har, så smitten kan lige så godt stamme fra en af de unge, fortæller Yurdagul Kizilkaya og peger på, at ingen af de positivt testede elever har symptomer.

- Og gudskelov for det. Men det er jo faren ved den her virus. At du kan rende og være smittebærer - særligt som ung - uden at vide, at du har coronavirus, siger hun.