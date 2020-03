Endnu en person sigtet i fangeflugtssagen

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Pågældende er medlem af en bandegruppering fra København. Den sigtede sidder i øvrigt allerede varetægtsfængslet i forbindelse med en anden sag. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har nu anholdt og sigtet i alt syv personer i sagskomplekset.

- Vores efterforskning har givet os et klart billede af hændelsesforløbet og de enkelte personers roller i selve fangeflugten, siger politiinspektør Kim Kliver og fortsætter:

- Vi forventer i øvrigt at kunne aflevere sagen i løbet af få dage til anklagemyndigheden med henblik på vurdering af tiltalespørgsmål. Der har været tale om en særdeles omfattende sag, men i betragtning af gerningsmændenes voldsomme og truende adfærd, er det meget tilfredsstillende at vi får mulighed for at stille dem til ansvar for deres gerninger.