Hos Alliancehaven mødes hver anden tirsdag en gruppe kvinder, der i 20 år har strikket til trængende rundt om i verden. Her er Rita Nielsen (tv.) og de velgørende nørklere gået i gang med næste sending.

Endnu en ladning strikketøj sendt til Letland

Slagelse - 29. november 2017
Af Mette Kjær Nielsen

Huer, halstørklæder og vanter. Varme strømper, sweatre og tæpper. To borde i Alliancehavens cafeteria var tirsdag formiddag dækket med strikketøj. Vel at mærke strikketøj med et formål. For det skal sendes til Letland, hvor det vil blive delt ud til trængende børn. Bag initiativet står Alliancehavens strikkeklub - og det er tredje gang i år, klubben sender varmt tøj af sted.

- Vi begyndte at strikke sammen her for omtrent 20 år siden. I begyndelsen strikkede vi for Mother Teresas arbejde i Indien, men de seneste år har vi sendt vores ting til blandt andet Letland gennem baptistkirken, fortæller Rita Nielsen, som var initiativtager til den velgørende strikkeklub.

- Vi kan jo ikke blive ved med at strikke til børn og børnebørn. På den her måde gør det gavn og vi hygger os samen, siger Rita Nielsen.

Strikkeklubben mødes hver anden tirsdag - i lige uger - i Alliancehaven i tre timer fra klokken 9 til 12, og der er både plads til flere strikkere - og til meget mere garn.

- Vi efterlyser altid garn. Vi tager mod små mængder garn med taknemmelighed - og store mængder med begærlighed, siger Rita Nielsen. Et udsagn der resulterer i en varm latter blandt de øvrige kvinder omkring bordet, der allerede er i gang med at producere næste sending strikketøj.