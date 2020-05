Et ægte Rolex-ur kan koste flere hundrede tusinde kroner og er derfor særdeles yndet blandt tyveknægte. Modelfoto Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Endnu en formodet røver fængslet efter voldsomt hjemmerøveri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endnu en formodet røver fængslet efter voldsomt hjemmerøveri

Slagelse - 29. maj 2020 kl. 18:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet anholdt onsdag en 20-årig mand, som sigtes for medvirken til et hjemmerøveri i Skælskør den 8. april. Torsdag blev manden fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Læs også: Tredje mand fængslet for hjemmerøveri mod ældre mand i Skælskør

Tidligere har en anden person været anholdt og løsladt i sagen, men den nye varetægtsfængsling har ikke noget med den person at gøre.

- Nej, det er en ny person, oplyser Stine Stenbæk fra politiet til Sjællandske.

Eftersom grundlovsforhøret skete for lukkede døre, kan hun lige nu ikke give flere oplysninger i sagen.

Det var efter alt at dømme salget af et kostbart Rolex-ur til omkring 70.000 kroner, som var grunden til, at en 83-årig mand på Skytteengen blev udsat for et groft hjemmerøveri den 8. april. Få timer efter røveriet blev fire personer anholdt i Nyborg, og to af dem blev senere varetægtsfængslet.

Siden blev en tredje person - en 25-årig mand - anholdt og varetægtsfængslet i sagen. Manden nægter sig skyldig.

Salget af det kostbare Rolex-ur skulle ske gennem en annonce i Den Blå Avis, men det udviklede sig i stedet til et voldsomt hjemmerøveri.

Onsdag den 8. april ved middagstid dukkede to potentielle købere op ad to omgange hos den 83-årige sælger, da der var et »problem« med betalingen.

- Ved det første møde gjorde jeg det klart, at de ikke fik uret, før de havde overført pengene, men det kunne de angiveligt ikke, så de bad om at måtte vende tilbage, hvad de så gjorde en times tid efter, har den 83-årige fortalt avisen.

De to mænd havde dog ikke i sinde at betale for uret, som de stjal efter at have sprøjtet den 83-årige sælger i ansigtet med peberspray.

- Politiet har fortalt mig, at uret allerede er solgt videre. Jeg tror, at det har været bestillingsarbejde, så de bare har afleveret det til nogle rockere, som de har skyldt penge for hash, lød analysen fra den 83-årige tidligere grovsmed.

relaterede artikler

83-årig grovsmed klar til at banke to røvere 10. april 2020 kl. 11:11

Peberspray brugt ved voldsomt hjemmerøveri 09. april 2020 kl. 09:30