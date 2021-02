Endnu en flytning og to aflysninger for teaterkreds

"Nothing ?bout Me" med Jacob Morild er en af de forestillinger, der bliver ramt. Forestillingen skulle have været afviklet på Slagelse Teater torsdag 11. februar, men er nu rykket til torsdag 15. april 2021 klokken 19.30.

TEATER: Forlængelsen af nedlukningen af Danmark indtil 28. februar har igen store konsekvenser for Vestsjællands Teaterkreds. Nedlukningen betyder nemlig endnu en flytning af en forestilling - og desværre også to aflysninger, som det ikke har været muligt at finde nye datoer til.

