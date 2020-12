Lars Bojesen har indtil videre ikke haft gode odds som iværksætter. Blot en uge efter sin opstart i marts ramte corona - og nu er den gal igen. Arkivfoto Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Endnu en corona-mavepuster

Slagelse - 10. december 2020 kl. 12:11 Af Solveig Hansen

- Det er faktisk lidt uhyggeligt det hele, selv om det er meningen, at det skal være hyggeligt, siger Lars Bojensen. Han har med god grund svært ved at komme i den rette julestemning for tiden.

Han begyndte sin tid som iværksætter på det værst tænkelige tidspunkt. Onsdag den 4. marts bød han for første gang gæster indenfor i sin restaurant hos Bojensen i Algade, og blot en uge efter fik han besked på at lukke igen på grund af årets nok mest uvelkomne gæst: Covid-19.

Ene mand fik han klaret sig gennem foråret, hvor han med diverse påfund alligevel fik grund til at kokkerere i sit køkken. Blandt andet havde han held til at sælge takeaway-menuer hængt op på begivenheder som for eksempel mors dag og dronningens fødselsdag.

- Mange søde mennesker kom heldigvis forbi, og mange blev jo i Danmark over sommeren, så det gik sådan lige akkurat, siger Lars Bojesen. Nu er han til gengæld bekymret for, hvordan det så skal gå denne gang.

- Det er fuldstændig som at få en mavepuster, og der er ikke andet at gøre end at forsøge at navigere sig gennem krisen, lyder det fra Lars Bojensen, der ellers lige havde nået at glæde sig over endelig at få gang i sin virksomhed over sommeren.

- Som nystartet kan jeg ikke fremvise et regnskab, så der er ingen økonomisk hjælp i sigte til mig, siger Lars Bojensen, der igen har måttet sende sin opvasker og to tjenere hjem - med et forsigtigt: Vi ses til januar!

- Det er jo ikke kun mig, der står i denne her situation. Det er os alle sammen, og vi må bare prøve at overleve sammen og hver for sig, siger Lars Bojesen, der udover at bekymre sig på egne vegne også er bekymret for, hvordan det skal gå - både her til lands og ude i verden.

- Jeg kan godt blive lidt urolig og bange med al den sygdom i verden, og selv om der er julelys og pyntet op til jul alle steder, så virker det samtidig lidt uhyggeligt med alle de mundbind i gadebilledet og en smule falsk, at vi så skal hygge os, siger Lars Bojesen, der alligevel selv vil gøre sit yderste for at bidrage positivt med god og lækker julemad.

- Frem mod jul lægger jeg hver uge en takeaway-menu op på min Facebook-side, der gælder hver torsdag, fredag og lørdag, og så tilbyder jeg en lækker juleplatte både 1., 2. og 3. juledag, siger Lars Bojensen. En platte som bliver et velsmagende sammensurium af klassiske frokost-juleretter.

- Hvis ikke jeg prøver, sker der i hvert fald ingenting, og så kan jeg ligeså godt lukke helt ned med det samme, siger Lars Bojesen.

Han håber, at han igen efter nytår vil kunne åbne stille og roligt op for gæster i restauranten - og indtil da sidder han klar ved telefonen på nummer 81 73 45 90 for at tage imod bestillinger i hele december.