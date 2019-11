Efter fem år lukker NEED Fashion på Bredegade i Slagelse. Butiksejer Anne Dall peger på internettet som årsag til lukningen og fortsætter derfor - modvilligt - salget over webshop. Foto: Fleur Sativa

Endnu en butik må betale prisen

Slagelse - 23. november 2019 kl. 08:13 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har grædt. Og jeg har været sur. Men nu vil jeg bare gerne videre.

Ordene kommer fra Anne Dall, da hun tager imod endnu en kunde i hendes butik i Bredegade i Slagelse. For på ruderne ud mod vejen er påklistret et andet ord. »OPHØRSUDSALG«.

Efter fem år lukker Anne Dall således sin butik, NEED Fashion.

En lukning, der mest af alt er et billede på en stigende tendens og skyldes konkurrence med web-handel, konkluderer hun, da Sjællandske besøger hende i butikken.

- Lige nu går det OK, men om et år vil jeg have ondt og pive. Og jeg vil ikke ende derude, hvor jeg skal klamre mig fast med fingerspidserne for at oveleve, mens jeg tænker: »Hvorfor handlede jeg ikke noget før«. For så havde der i stedet stået »KONKURS« på vinduerne, påpeger Anne Dall.

Flere handler online Helt konkret oplever butiksejeren, at flere kunder end tidligere nøjes med at kigge på tøjet i butikken. Og i sidste ende går flere og flere hjem og køber sit tøj på internettet, forklarer hun.

Det samme viser landstendensen, hvor web-handel over tid er vokset.

Ifølge tal fra Dansk Erhverv var det for blot ti år siden således kun 59 procent af befolkningen, som havde handlet på nettet over en et-årig periode. I dag er det tal vokset til 84 procent, mens kun 8 procent aldrig har handlet på internettet.

Herunder er billetter, rejser og altså også beklædning det, som danskerne shopper allermest på internettet.

- Sådan er det bare i dag. Internettet har vundet, og nu går den ikke længere. Jeg må bare på med »ja-hatten«, lyder det derfor fra Anne Dall, som fremadrettet af den grund udelukkende vil sælge fra sin webshop.

Vil savne kundekontakt Fra sin adresse i Slagelse vil hun i fremtiden have sit lager. Huslejen ved at have en fysisk butik er nemlig en udgift, som hun vil få svært ved at betale, forklarer hun.

Anne Dall er dog ærgerlig over, at hun ikke længere kommer til at have kontakt til kunderne på samme måde som tidligere. Både for hendes egen og kundernes skyld, siger hun:

- Jeg vil jo allerhelst ekspedere, hjælpe og hygge med mine kunder. Det kommer jeg til at savne. Men fra kundernes synspunkt kommer de jo også til at mangle hende, der ved lige præcis, hvad de mangler, siger Anne Dall og uddyber:

- Jeg har været så heldig at have gode, faste kunder. Med stor, tyk streg under. Jeg ved endda, hvad de har derhjemme i skabet. Men den kontakt mister vi jo nu, forklarer butiksejeren.

NEED Fashion lukker, når der ikke er flere varer i butikken. Efterfølgende vil al handel foregå over webshoppen www.needfashion.dk.