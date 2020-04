Endnu en anholdt efter hjemmerøveri: 25-årig sigtet for medvirken

Politiet anholdt onsdag klokken 14.08 en 25-årig mand. Han er nu sigtet for at have medvirket til et hjemmerøveri, der skete den 8. april i Skælskør.

Her blev et ældre ægtepar truet og fik stjålet et dyrt Rolex-armbåndsur.

Politiet anholdt umiddelbart efter røveriet fire mænd i alderen 19-20 år i Nyborg, og de to af dem er efterfølgende blevet varetægtsfængslet.

Den 25-årige, der blev anholdt onsdag, fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Næstved senere i dag torsdag. Anklagemyndigheden vil anmode om, at retsmødet afholdes for lukkede døre.