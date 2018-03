Udlændingestyrelsen udviser mor til niårig dreng. Oveni forbydes hun indrejse i Danmark i to år, fordi hun angiveligt har opholdt sig ulovligt i landet. Her sidder Remelyn Gulane Ungui og ægtemanden Kim Barner sammen med deres fælles barn, Reki James.

Endeligt afslag: Hustru og mor til niårig skal forlade landet

Slagelse - 23. marts 2018 kl. 06:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Du har fået afslag på din ansøgning om afledt opholdsret på baggrund af EU-domstolens dom i Chavez-Vilchez-sagen.

Sådan lyder det i en nylig afgørelse fra Udlændingestyrelsen til Remelyn Gulane Ungui og Kim Barner fra Slagelse, der sammen har en niårig, dansk søn, Reki James. Afgørelsen betyder, at Remelyn Gulane Ungui skal forlade Danmark, rejse hjem til Filippinerne og altså ikke kan blive familiesammenført.

Remelyn Gulane Ungui og Kim Barner modtog forkyndelsen igennem deres advokat onsdag, men dommen har reelt ligget hos Udlændingestyrelsen siden den 2.marts.

Det fremgår af afgørelsen, at det vurderes, at EU-dommen ikke har betydning for familiens mulighed for at opnå afledt opholdsret i Danmark.

I afgørelsen, som man har behandlet ud fra en EU-dom, der blev afsagt i maj 2017, har styrelsen blandt andet lagt vægt på familiens enhed, altså at Remelyn Gulane Ungui og Kim Barner er gift, og at barnet derfor kan bo både hos faren og moren. Det vil sige, at man ikke tvinger barnet væk fra Danmark, selv om skal forlade landet.

Endvidere lægges der i begrundelsen vægt på, at der »ikke er oplyst om hindringer for, at ægteparret fælles kan beslutte at indrejse og tage ophold i Filippinerne med deres fælles barn.«

I Udlændingestyrelsen bekræfter kontorchef Lone Zeuner med behørigt samtykke, at styrelsen giver afslag på familiesammenføring og samtidig udviser Remelyn Gulane Ungui med indrejseforbud i to år på grund af hendes angiveligt ulovlige ophold i Danmark.

Familien har kæmpet en hård kamp i knap tre år. Remelyn Gulane Ungui har siddet i husarrest de sidste 22 dage, og sønnen Reki går ikke i skole i øjeblikket.

For familien er sagen slet ikke slut - de vil kæmpe videre, og både advokat og familie mener slet ikke, der er taget hensyn til barnets tarv i afgørelsen.

- Udlændingestyrelsen har besluttet, at Reki ikke længere skal have ret til sin mor og bryder dermed med Børnekonventionen. Samtidig tager de heller ikke hensyn til barnets tarv. Styrelsen lytter ikke til argumenter fra hverken advokater, jurister eller borgerne selv, siger Kim Barner og

Familien og dens advokat, Imran Boota, er uforstående over for afslaget, og Imran Boota lægger vægt på at følge virkningerne ved at fjerne Remelyn Gulane Ungui fra niårige Reki.

- Min klients barn har opnået en selvstændig tilknytning til Danmark, og han vil ikke kunne klare sin hverdag, hvis Remelyn Gulane Ungui bliver udvist, siger han.