Endelig voksede byen

Efter langvarig corona-pause var det endelig tirsdag store udsætningsdag for Korsør Miniby, der i år måtte »fejre« 20 års jubilæum meget afdæmpet.

Corona har haft sat en stopper for udsætningen af nye huse. Siden marts 2020 har to store færdige huse fyldt op i minibyens værksted på Lilleøvej 8 - nemlig baghuset til Fiskergade 6 og staldbygningen, der i dag er indrettet som offentlig toilet på Solens Plads.

Nye huse

Formand for Korsør Miniby Søren Vincentz Nielsen oplyser, at der også er bygget flere nye huse i form af Snukkerupsgade 6 med for- og baghus. Også Fiskergade 21, der er det gule hus på hjørnet af Fiskergade/Grevsensgade, er bygget. Det var tidligere sammenbygget med malermester Frandsens gård nr. 23, som blev fjernet, da Grevsensgade blev ført igennem til Sylowsvej.