Endelig sker der noget med unik maritim historisk kulturperle

Se billedserie Byrådsmedlem Anders Nielsen (S) kalder kulfyret fra 1727 under presenningen for en femstjernet turistattraktion, som derfor skal sættes i stand og frem i lyset. Han rejser nu sagen i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Kulturudvalgsformand bakker op.

I dag tænker kun de færreste over at finde vej. GPS og satellitter hjælper over alt. Men fra 1727 og helt frem til 1904 var et blussende bål på toppen af Lygtebakken i Korsørs kulfur et uhyre vigtigt pejlemærke for de søfarende i Storebælt. Lyset fra kulfyret kunne ses helt fra Langeland.

Slagelse - 09. december 2020

En skændsel - Det er en skændsel, at en så vigtig og enestående maritim historie i årevis bare har fået lov at forfalde hengemt under en grim presenning. Det er efter min mening simpelthen en femstjernet turistattraktion, som vi ikke kan være bekendt at behandle med så stor ligegyldighed, siger byrådsmedlem Anders Nielsen (S) til Sjællandske.

