Se billedserie 9x var de første elever på Baggesenskolen, der tog de nye faglokaler i brug. I loftet bag dem effektive punktudsugninger. Foto: Helge Wedel

Endelig - nye faglokaler i brug

Baggesenskolen er en af de skoler i kommunen, der kom med i den pulje, som politikerne har besluttet målrettet skal bruges til at modernisere faglokaler på folkeskolerne med.

Slagelse - 19. marts 2021 kl. 15:02 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Torsdag kunne eleverne fra 9x som de første tage et af de to nye faglokaler i brug, hvor fysik, biologi og geografi for de større elever står på skemaet.

- Arbejdet blev indledt lige efter efterårsferien. Det er gået som smurt, og lokalerne har sådan set været klar siden januar, men først med 9. klassernes tilbagekomst her i denne uge kan vi endelig bruge de nye lokaler, siger Helle Smidt Haim, der er skoleleder på Baggesenskolen.

Hun tilføjer, at skolens faglærere før ombygningen var rundt på andre skole for at få inspiration til den nye og mere moderne indretning, der effektivt visker alle minder om tidligere ofte ildelugtende fysik- og biologilokaler ud.

Gas og udsugning Lokalerne har fået den helt store omgang. Selv et nyt gulv er støbt. Der er gas, strøm og udsugning ved bordene, hvor eleverne skal lære at bruge naturvidenskabelige arbejdsmetoder.

- Det er ikke som tidligere, hvor eleverne fik et stykke papir med opskriften på et forsøg, de skulle udføre. I dag arbejder de naturvidenskabeligt, hvor de selv skal vælge metode til at bevise eller efterprøve sammenhænge, siger Helle Smidt Haim, der i øvrigt selv er naturfagslærer.

Også ny legeplads Også skolens legeplads for de mindre elever har fået en markant opgradering. Mulighederne blev fremlagt for elevrådet, der herefter valgte de nye legeredskaber, der blev suppleret med nogle trampoliner.