I den kommende uge sættes skilte op omkring det 10 kvadratkilometer store Korsør Nor med advarsel om kontakt til vandet og bunden ved badning og sopning. Advarslen vil gælde til der er resultater af nye prøver efter PFOS fra vandet og bunden af noret.

Endelig hjælp til de PFOS-forgiftede

Over fire uger skulle der gå fra afsløringen af det ekstremt PFOS-forgiftede og sundhedsskadelige kalvekød, til de forgiftede borgere, der har spist kødet, nu har udsigt til hjælp og vejledning.

Slagelse - 11. april 2021

Giftsagen har i ugevis cyklet rundt mellem kommunen og de øverste statslige myndigheder som Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sidstnævnte opfordrede på et møde i torsdags kommunen til at gå til Region Sjælland for at få hjælp til de ramte borgere.

Hos Region Sjælland blev det i weekenden oplyst, at de tager sagen meget alvorligt. Regionen har bedt den arbejds- og socialmedicinske afdeling på Holbæk Sygehus om at udrede sagen. Klinikken kan undersøge personer for indhold af PFOS.

Hvorfor ventetid? Sjællandske har spurgt Region Sjælland, hvorfor der er gået fire uger, før der kommer hjælp til de mange, der har spist det forgiftede kød, men regionen kunne ikke søndag give svar.

Arbejdsgruppe Den arbejdsmedicinske afdeling på Holbæk Sygehus har ifølge Region Sjælland nu taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og regner med at mødes med dem i nærmeste fremtid med henblik på at koordinere sagen. Hertil nedsættes der i sygehusklinikken en arbejdsgruppe for at vurdere, hvordan de forgiftede borgere bedst undersøges og rådgives. Når det er på plads, bliver Korsør Kogræsser og Naturplejeforening kontaktet.

Formand Kenneth Nielsen glæder sig over, at der nu endelig sker noget, men forstår ikke den lange ventetid.

- Jeg er naturligvis glad, men det er lang tid, at både jeg og mange andre har følt utryghed og frustration over, at svaret til os var »egen læge«, som jo ikke kan undersøge os for PFOS, siger Kenneth Nielsen til Sjællandske.

Skilte op ved noret I den kommende uge sætter kommunen advarselsskilte op rundt om Danmarks største nor på 10 kvadratkilometer, hvor der advares om vandaktiviteter som sopning og badning, hvor der er kontakt til bunden og vandet i Korsør Nor. Advarslen vil gælde, indtil der er resultater fra nye vand- og bundprøver efter PFOS i noret.

Nye jordprøver Nye jordprøver i kolonihaver og frosne grøntsager fra haverne samt fra større spisefisk fra noret vil de kommende uger vise, hvor meget PFOS-forureningen har spredt sig fra brandskolen, hvor giften stammer fra brandskum.

