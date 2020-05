Ifølge biografchef Kristoffer Gade har Panorama Slagelse landet nogle gode aftaler med filmdistributørerne og genåbner derfor i morgen, torsdag, med hele fire premierefilm på plakaten. Knaldtilbud og konfetti bliver der dog ikke noget af, selv om glæden over genåbningen er stor. Foto: Fleur Sativa

Endelig genåbner biograf efter corona: Men fejring udebliver

Trods store udfordringer med at skaffe film, genåbner Panorama Slagelse i morgen, torsdag. Det bliver dog helt uden knaldtilbud og konfetti. For sikkerheden er vigtigst, slår biografchef fast.

I over to måneder har Panorama i Slagelse holdt lukket, mens manglende indtægter har presset andet end bare tålmodigheden.

Nedlukningen af landets biografer har nemlig også ramt hårdt på økonomien.

Derfor er biografchef Kristoffer Gade glad for, at biografen nu med sikkerhed kan melde en åbningsdato ud. Det sker allerede i morgen, torsdag - og endda med flere premierefilm, fortæller han til Sjællandske.

Men når dørene åbner, bliver det altså helt uden konfetti og knaldtilbud.

- For os bliver det en kæmpe festdag. Det er der ingen tvivl om. Men vi kommer ikke til at fejre det. Vi står stadig i en alvorlig situation. Og det er en situation, som kræver, at vi tager det seriøst, fortæller biografchefen.

Ikke forsvarligt Genåbningen sker en uge efter, at partilederne sent onsdag den 20. maj blev enige om at udvide fase 2 i genåbningen af landet. Aftalen betød blandt andet, at biograferne kunne genåbne straks.

"Det vil simpelthen stride imod hele idéen om, at vi ikke må forsamle os"

- Kristoffer Gade, biografchef i Panorama Slagelse - Kristoffer Gade, biografchef i Panorama Slagelse Èn af grundene til den senere genåbning af biografen i Slagelse skyldes, at det har været svært overhovedet at finde film at vise.

Optagelser af nye film og premieredatoer for allerede indspillede film er nemlig blevet rykket eller aflyst som følge af coronavirus, der har spredt sig med stor hast over hele verden.

Alligevel er det lykkedes Panorama Slagelse at lande aftaler om fire premierefilm, som vises ved genåbningen.

FAKTA Panorama Slagelse genåbner med følgende filmtitler





Premierefilm:

The Peanut Butter Falcon

Dark Waters

Kød og Blod

Bloodshot

Film, som havde premiere inden nedlukningen:

The Gentlemen

The Invisible Man

Fremad

Bombshell

Parasite

Bad Boys Premierefilm:Film, som havde premiere inden nedlukningen: Men biografen har også skullet forholde sig til en række retningslinjer, der skal begrænse spredningen af coronavirus. Blandt andet skal der sikres afstand mellem biografgæsterne.

- Set i lyset af det, vil det ikke være forsvarligt at åbne med tilbud, der lokker en masse gæster til. Så det gør vi ikke. Det vil simpelthen stride imod hele idéen om, at vi ikke må forsamle os, siger Kristoffer Gade.

Begrænsede pladser Biografchefen glæder sig dog til igen at kunne invitere gæster ind i salene, hvor der ifølge retningslinjerne højst må tillades adgang for én person per to kvadratmeter gulvareal og maksimalt 500 personer ad gangen.

Det betyder, at biografen ikke kan sælge det samme antal sæder som før udbruddet af coronavirus.

- På nettet, hvor de fleste bestiller deres billet på forhånd, vil der være begrænsninger på, hvor man kan sidde, forklarer chefen for Panorama Slagelse og peger på, at der skal sikres én meters afstand mellem hver biografgæst. Kun gæster, der er i kontakt til hverdag - for eksempel kærestepar, roomies eller familiemedlemmer - må sidde sammen.

Kravet kan for eksempel overholdes ved at lade hvert andet sæde være tomt.

- Det er klart, at det vil vi også kunne mærke på økonomien. For vi kommer jo ikke op at køre på fuldt blus, bare fordi vi nu genåbner, konstaterer Kristoffer Gade.

Ser fremad Selv om biografen i forvejen er hårdt ramt på økonomien efter at have været lukket ned siden den 12. marts i år, er sikkerheden imidlertid vigtigst, understreger biografchefen.

- Vi kan ikke endnu se, hvor slemt det bliver, men jeg tror godt, at vi allerede nu kan sige, at regnskabet for i år bliver lige til at smide ud ad vinduet. Lige nu ser vi bare fremad, siger han.

I biografen vil man sikre afstand - også udenfor salene - ved brug af blandt andet ensretning, ligesom risikoen for smitte med coronavirus skal begrænses ved at skrue op for den daglige rengøring, så kontaktflader hyppigt rengøres.

"(...) Bare det, at vi overhovedet kan få lov til at vise film igen, betyder meget for os."

- Kristoffer Gade, biografchef i Panorama Slagelse - Kristoffer Gade, biografchef i Panorama Slagelse Ved bland-selv-slikken vil der desuden være krav om brug af både handsker og håndsprit.

- Vi må sælge som normalt, så længe vi sikrer, at det foregår på forsvarlig vis. Og det sætter vi alt ind for, selv om vi ønsker at give vores biografgæster en så normal oplevelse som muligt, forklarer Kristoffer Gade.

Biografchefen forventer imidlertid langt færre gæster i biografen end normalt. Det skyldes blandt andet, at filmtitlerne ikke vil kunne trække det samme publikum, siger han.

Har været savnet - Men bare det, at vi overhovedet kan få lov til at vise film igen, betyder meget for os, siger Kristoffer Gade, der mener, at biografen har »landet nogle gode aftaler«, som biografgæster altså nu kan se frem til.

På de sociale medier som Facebook har biografgæster da også længe spurgt ind til, hvornår biografen genåbner. Ligesom nyheden om den nu vedtagede genåbning har skabt stor glæde.

- Please lad det være muligt at se 'A quit place 2' (gyserfilm, red.), skriver blandt andre Mitzie Roomets i en kommentar på Panorama Slagelses Facebook-side.

Selv om biografen åbner med hele ni film på plakaten, hvoraf fire er premierefilm, er lige præcis dén filmtitel dog ikke en af dem,

Men det er ikke kun filmene, folk tager i biografen for at se, mener Kristoffer Gade. De kommer i lige så høj grad for at få en oplevelse, siger han og sammenligner det med at tage ud at spise.

- I biografen får man serveret filmen mere lækkert, vi har al udstyret, og vi støvsuger for popcornene, når filmen er slut, konstaterer biografchefen, der glæder sig. Selv til rengøringsarbejdet.

- Nu skal vi bare i gang, slår han fast.

FAKTA Sådan genåbner landets biografer:

Der må maksimalt være 500 personer i hver enkelt sal. Kulturarrangementer med siddende publikum er altså undtaget forsamlingsforbuddet på mere end ti personer.

Hvis publikum sidder i samme retning, skal hver andet sæde være tomt - eller der skal være mindst en meters afstand målt fra midten af sædet.

Der må maksimalt være et publikum per to kvadratmeter gulvareal.

Man kan få lov at sidde ved siden af hinanden - med mindre end en meter i mellem - hvis man har tæt kontakt i det daglige. Det kan være folk, der bor sammen, eller for eksempel kærester.

Uden for salene må der maksimalt være én person per fire kvadratmeter gulvareal.

Foyer og tilstødende publikumsarealer skal indrettes, så smittefare minimeres. For eksempel ved afstandsmarkering ved billetskranken.

Der skal holdes godt øje med antallet af publikum, så man undgår store køer. Der bør være personale/vagter til at sikre dette.

Kilde: Kulturministeriet