Arbejdsmarkedschef Henrik Skov kan fortælle, at det har givet gevinst at forbedre arbejdsmiljøet på jobcentret.

Endelig en god nyhed på jobcenter

Målrettet indsats med at gøre Jobcenter Slagelse til et godt sted at være har båret frugt. Samme indsats så småt på vej andre steder i kommunen.

Slagelse - 11. november 2020 kl. 10:07 Af Arne Svendsen

Når talen falder på Jobcenter Slagelse, er det ikke altid de pæneste gloser, der bruges, hverken fra brugere eller ansatte og fagforeninger.

Men nu er der kommet en god nyhed. I en udsendt meddelelse fra kommunen nævnes det nemlig, at Jobcenter Slagelse har fået tildelt en grøn smiley af arbejdstilsynet ved deres besøg sidst i september.

Det nævnes, at det har man på centret arbejdet målrettet på derude i en årrække med diverse tiltag, og nu er man altså nået i mål.

Signal til omverden Arbejdstilsynet har både gennemgået jobcenterets APV'er (arbejdspladsvurderinger), deres fysiske arbejdsmiljø (kontorer, plads osv) og psykiske arbejdsmiljø ved deres besøg.

Resultatet blev, at Jobcenter Slagelse samlet set har styr på deres arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet skriver i en besøgsrapport, at man har talt med arbejdsmiljørepræsentant Louise Sørensen og arbejdsmarkedschef Henrik Skov.

- Arbejdstilsynet har på besøget ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder, hedder det i besøgsrapporten

Anmærkninger satte det i gang Resultatet blev, at virksomheden får en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Som et signal til omverdenen om, at der er orden på arbejdsmiljøet på stedet.

Det har der ikke altid været.

Arbejdsmarkedschef Henrik Skov, der har været konstitueret i stillingen siden 2017, oplyser således, at jobcentret forrige år fik hele tre anmærkninger. Blandt andet vedrørende for stort arbejdspres og for mange følelsesmæssige krav til de ansatte.

- Det førte til, at vi gik i gang med kampagnen »Et godt sted at være«, hvor vi prøver at inddrage både vore ansatte, de der søger jobs og uddannelse samt virksomhederne. Vi har blandt andet fået hjælp af eksperter, og har undervist i konflikthåndtering, siger Henrik Skov.

Han fortæller, at man ikke mindst har gjort meget ud af at sørge for en ordentlig tone. Både mellem de ansatte indbyrdes og mellem de ansatte og de borgere, som centret skal betjene i situationer, som kan give anledning til konflikt.

- Her gælder det om at undgå optrapninger af konflikter. Til gavn for både de ansatte og borgerne, siger Henrik Skov.

Har givet resultat Smileytildelingen er baseret på en gennemgang af virksomhedens arbejdspladsvurderinger, en rundgang i virksomheden og en gennemgang af arbejdsmiljøet (eksempelvis kontormiljøet, det psykiske arbejdsmiljø, rengøring og kantinefaciliteter).

Henrik Skov kan fortælle, at det forbedrede arbejdsmiljø har betydet, at sygefraværet på jobcentret er faldet.

- Samtidig er vi blevet mere effektive. Således ligger vi over landsgennemsnittet, når det gælder om at få folk i arbejde igen i kølvandet på forårets mange fyringer på grund af corona-nedlukningen, siger Henrik Skov, der i øvrigt oplyser, at projektet med at gøre arbejdspladsen til et godt sted at være også skal udbredes til andre dele af kommunen.

I første omgang til ældresektoren.