Se billedserie Snart er hjørnet på Halsskovvej og Birkemosevej noget pænere. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Endelig: Øjebæ fjernes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endelig: Øjebæ fjernes

Slagelse - 11. april 2018 kl. 07:25 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den igangværende uge er omme, så er der heller ikke mange spor tilbage af husruinen på hjørnet af Halsskovvej og Birkemosevej i Korsør, som bygningsmyndighederne i Slagelse Kommune siden 2012 har brugt tid og kræfter på. En årelang armlægning med husets ejer Preben Hjorth med bopæl i Sverige for at få ham til at gøre huset beboeligt og lovligt. Men det lykkedes ikke. Sagen endte først i et påbud om nedrivning og efterfølgende i en tvangsnedrivning for ejerens regning. En nedrivning der ifølge gravemaskinens fører fra KH Miljø ApS i Vordingborg ventes at være afsluttet i løbet af denne uge. Prisen for nedrivningen er ifølge afdelingsleder i kommunens center for teknik, miljø og byggeri Jens Bendix omkring 245.000 kroner, som efterfølgende inddrives i lighed med skyldige ejendomsskatter hos husets ejer.

Den første tvangsnedrivning blev varslet udført 13. februar 2018. Men få dage før havde havde Preben Hjorth søgt at undgå nedrivning med en salgsfinte. Han havde stiftet et selskab for 300 kroner, som så havde købt huset. Et køb ovenikøbet tinglyst trods den varslede tvangsnedrivning. Den blev derfor udsat, for husets nye ejer skulle vel have samme muligheder for at klage - alternativt sætte huset i stand?

Efter ugers juridiske vurdringer lå det dog fast, at et salg ikke kunne få hele sagen om tvangsnedrivning af huset til at begynde forfra.

Sjællandske mødte tilfældigt den nye kulturudvalgsformand og leder af det nærliggende aktivitetscenter Teglværksparken Jørgen Andersen (S), da nedrivningen skulle fotograferes.

- Endelig, hvor er det en stor lettelse, at det nu sker, lød det fra Jørgen Andersen, der i marts 2017 på vegne af brugere af Teglværksparken og beboere i området skrev et indlæg her i Sjællandske med en kraftig opfordring til kommunen om at få gjort noget. Blandt andet med følgende formulering:

»Det kan ikke passe, at vi bare sløvt skal se til, at privatejede ejendomme af den kaliber år efter år får lov til at ligge og terrorisere et område.«

Jørgen Andersen bemærker i øvrigt, at fjernelsen af huset også betyder, at det bliver noget mere trafiksikkert at køre ud fra Birkemosevej, fordi man nu bedre kan se op ad Halsskovvej.