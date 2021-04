Endelig: Koncerter forude

- Men nu begynder vi at kunne se lyset. Efter Michael Williams 21. maj kommer Niels Hausgaard 26. maj, hvor der er udsolgt. Vi ved ikke, på hvilke betingelser vi får lov at åbne, men vi forventer at det bliver på samme betingelser som i efteråret plus coronapas. Vi kunne håndtere retningslinjerne i efteråret, så den del af situationen er vi fuldstændig med på. Vi skal nok finde ud af at håndtere det, forsikrer Anette Borg.

Både hun og det hjemsendte personale glæder sig til at se publikum. I øvrigt et yderst trofast et af slagsen, for langt de fleste har valgt at beholde deres billetter til arrangementer, der er flyttet til en anden dato - eller et andet år. Det er nemlig også tilfældet. For eksempel forventes musikhusets planlagte 25 års-jubilæumskoncert med Poplic Service og gæster at blive holdt 6. maj 2022.