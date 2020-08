Endelig: Jernbanegade genåbner i næste uge

- Vi var faktisk blevet færdige og klar til et genåbne Jernbanegade i dag fredag, men så stødte der desværre nogle komplikationer til. Derfor er vi desværre nødt til at bruge et par ekstra dage, siger anlægsingeniør Niels Müller, SK Forsyning i Slagelse, til Sjællandske.

- Jeg ved godt, at vi har irriteret trafikken i rigtig lang tid, men det vil også være surt at skulle grave op igen på et senere tidspunkt. Derfor vurderer jeg, at det er bedst at få det gjort helt færdigt og få det gjort ordentligt nu, siger han.