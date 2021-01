Snart er det tid til anden vaccination på plejecentrene. Blandt andet på Skovvang i Slagelse. Foto: Jørgen C. Jørgensen

En uge til sidste stik på plejehjem

Af Per Vagnsø

Det gælder vel at mærke de beboere, der har ønsket at få vaccinen.

Dengang hed det sig, at alle, der skulle vaccineres, skulle have det andet stik tre uger efter det første, men siden har sundhedsmyndighederne blødt op på tidsintervallet, så der godt må gå seks uger mellem første og anden vaccination.

Kommunens sundheds- og ældrechef, Charlotte Kaaber, oplyser, at Region Sjælland har besluttet, at alle plejehjemsbeboere skal have anden vaccination efter de oprindelig planlagte tre uger.