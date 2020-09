Se billedserie 46-årige John Larsen lod en ven tager dette foto onsdag eftermiddag få timer efter, at han var idømt 60 dages ubetinget fængsel for at have truet tre socialrådgivere og to betjente i forbindelse med en tvangsfjernelse af hans dengang ni-årige søn fra lejligheden i Tyreengen. Privatfoto

En tur i fængsel for at true to betjente og tre socialrådgivere

John Larsen ankede dommen på stedet, som en enig domsmandsret idømte ham. Han finder det uretfærdigt, at han dømmes, mens kommunens ulovligheder ikke bliver straffet. Hans søn er igen tvangsfjernet og anbragt hos en plejefamilie.

Slagelse - 24. september 2020 kl. 06:24 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det må I virkelig undskylde, men jeg har ikke sovet i to nætter, fordi jeg har været så nervøs for denne retssag. 46-årig John Larsen har sovet for længe. Han kommer derfor en halv time efter, at straffesagen mod ham ved en domsmandsret i Næstved skulle været gået i gang klokken 09. 30 onsdag.

