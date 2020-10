En hel gymnasieklasse fra ZBC i Slagelse er sendt hjem til virtuel undervisning, efter én elev er testet positiv for coronavirus. Foto: Fleur Sativa

Èn smittet med corona: Gymnasium sender hel klasse hjem

På ZBC i Slagelse er en hel klasse blevet sendt hjem, efter en enkelt elev er testet positiv for coronavirus. Et forsigtighedsprincip, kalder skoleleder det.

Undervisningen kommer de næste par dage til at foregå virtuelt for en gymnasieklasse på ZBC i Slagelse, efter en HTX-elev er blevet testet positiv for coronavirus.