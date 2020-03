Se billedserie Førtidspensionist Salvatore Annuzzi på Hovedgaden 57 i Dalmose mener, at han vil kunne opvarme sit hus billigere med træpiller. I den kommunale forvaltning mener man dog ikke, at han opfylder betingelserne for at blive løst fra forblivelsespligten til Hashøj Kraftvarmeforsyning. Foto: Arne Svendsen

En skidt top 10-placering til lokalt varmeværk

Slagelse - 29. marts 2020

De knap 500 fjernvarmeforbrugere tilsluttet Hashøj Kraftvarmeforsyning har som tidligere nævnt måttet lægge pengepung til en ekstraordinær prisstigning på det seneste.

En prisstigning der er en følge af, at kraftvarmeforsyningen i forbindelse med en strid med den tidligere samarbejdspartner Hashøj Biogas ikke har kunnet komme i gang med at bygge et nyt værk med varmepumpe og flis som energimidler.

Selskabet har istedet måttet fyre med dyr naturgas og dyre træpiller, og den voldsomme prisstigning til forbrugerne har nu indbragt kraftvarmeforsyningen en lidet flatterende placering som landets 10. dyreste fjernvarmeselskab på den årlige opgørelse fra Forsyningstilsynet.

Her fremgår det, at fjernvarmeprisen i Hashøj Kraftvarmeforsyning er steget med 53,7 procent fra januar 2019 til januar 2020. Hvilket er den femtehøjeste stigning i landet

Det bringer varmeprisen op på 22.654 kroner for et 130 kvadratmeter stort hus. Hvilket rækker til en placering som landets 10. dyreste.

Topscorer er her Nimtofte, hvor forbrugerne må af med hele 25.893 kroner. Til sammenligning kan forbrugerne under Grindsted, Gev Varme A/S varme sig for kun 7400 kroner om året.

Den høje pris i Dalmose og Flakkebjerg er som tidligere nævnt midlertidig, idet kraftvarmeforsyningen vil sætte prisen ned igen, når man får det nye værk i sving.

Igangsætningen af det er blevet udsat, idet en ekstraordinær generalforsamling 12. marts måttet aflyses på grund af corona-krisen.

Der er nu indkaldt til en ny generalforsamling 16. april med godkendelse af nyt anlæg, varmepumpe og fliskedel.

Datoen kan dog blive rykket til 28. april, hvis der stadig er restriktioner 16. april.

Den høje pris har dog fået Salvatore Annuzzi, Hovedgaden 57 i Dalmose, til at bede om at få dispensation, så han kan blive løst for sin forblivelsespligt til kraftvarmeforsyningen.

Han har sendt en ansøgning til kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter, der skal behandle sagen mandag.

Han oplyser i ansøgningen, at han vil kunne spare 10.000 kroner på varmeregningen, hvis han erstatter ejendommens fjernvarmeforsyning med et træpillefyr.

Annuzzi oplyser til Sjællandske, at hans varmeregning er steget fra 13.000 kroner til 20.000 kroner.

- Hvis jeg investerer 15.000 kroner i et træpillefyr, vil jeg kunne fyre for 10.000 kroner om året, siger Annuzzi, der er førtidspensionist.

Han overvejer at droppe fjernvarmen, selv om han skulle få nej til dispensationen fra forblivelsespligten.

- Så skal jeg ganske vist stadig betale den faste afgift på 2400 kroner om året, men det vil stadig kunne betale sig at have pillefyr, mener Annuzzi, der tidligere har arbejdet som kedelpasser på forbrændingsanlægget i Slagelse.

Hans ansøgning har været i høring hos Hashøj Kraftvarmeforsyning, hvor driftsleder Bent Poulsen ikke uventet mener, at fritagelsen bør afvises.

Poulsen skriver, at når det nye værk forventeligt kan starte op til årsskiftet, vil varmeprisen komme ned til tidligere niveau igen.

- Der er derved ingen økonomisk gevinst ved at etablere egen varmeforsyning. Samtidig må det pointeres, at hvis en får fritagelse, vil der være åbnet op for at andre også kan, og det vil være uhensigtsmæssigt for værkets fremtid, skriver Bent Poulsen.

Det fremgår af sagen, at før der kan meddeles dispensation, skal en række forudsætninger være opfyldt.

1. Borgeren skal være folkepensionist på tilslutningstidspunktet.

2. Borgeren skal have været ejer eller medejer af den pågældende ejendom siden det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt.

3. Borgeren skal have haft fast bopæl på den pågældende ejendom siden det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt.

Kommunalbestyrelsen kan desuden meddele dispensation fra forblivelsespligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger.

- Ansøger har oplyst, at denne ikke er folkepensionist, ikke var ejer af ejendommen, og ikke havde fast bopæl på ejendommen, da den blev for pålagt forblivelsespligt. Der er således ikke grundlag for at meddele dispensation, hedder det i forvaltningens indstilling til politikerne.