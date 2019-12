Der er store planer for opgradering af Hashøj Biogas, så værket kan levere til naturgasnettet, men ejeren HCS vil gerne fortsat levere til Hashøj Kraftvarmeforsyning, som har aftaget biogassen siden 1993. Kraftvarmeforsyningen vil dog hellere selv skaffe varmen via nyt værk til 36 millioner kroner, som kommunen dog nu tøver med at sige ja til. Foto: Arne Svendsen

En runde til med varmestrid omkring biogasværk

Slagelse - 16. december 2019

Bestyrelsen for Hashøj Kraftvarmeforsyning fik ikke opfyldt sit juleønske om en byggetilladelse til et nyt varmeværk, da der forleden var møde i miljø, plan og landdistriktsudvalget.

Her havde forvaltningen indstillet, at man gik i gang med det længe ønskede byggeri af et værk, drevet af en varmepumpe og et biomassefyr. Samme indstilling gav udvalgformand Jørgen Grüner (SF) udtryk for forud for mødet.

Men resultatet blev en udsættelse af sagen. Det skyldes ikke mindst en skriftlig henvendelse til udvalgsformanden fra Mads Frederiksen, direktør i firmaet HCS, der ejer Hashøj Biogas.

Jørgen Grüner ønsker ikke at videresende henvendelsen til Sjællandske, men han oplyser, at den indeholder en række oplysninger, som efter hans opfattelse bør indgå i den endelige vurdering af sagen.

Derfor vedtog udvalget at udsætte afgørelsen.

HCS har tidligere, også i Sjællandske, gjort opmærksom på, at bygger man det nye varmeværk, vil det kunne betyde en lukning af Hashøj Biogas, som HCS ellers har store planer om at opgradere og investere et tocifret millionbeløb i.

Firmaet har også gjort opmærksom på, at der er fejl og misforståelser i sagsfremstillingen.

HCS undres således over, at forvaltningen stiller spørgsmålstegn ved selskabets evne til at finansiere udvidelsen, og man kalder det direkte fejlagtigt, når der i sagsfremstillingen står, at det vil vare tre år at lave udvidelsen af biogasværket.

En udvidelse som skal betyde, at værket bliver i stand til at lave naturgas, som kan leveres til naturgasnettet.

HCS vil dog gerne samtidig fortsætte med at levere gas til Hashøj Kraftvarmeforsyning. Angiveligt fordi der er en øvre grænse for, hvor meget man må levere til naturgasnettet.

Jørgen Grüner oplyser, at HCS-ledelsen vil få mulighed for at få foretræde for miljø, plan og landdistriktsudvalget.

- Vi må se, om det kan blive inden jul, så sagen kan komme på udvalgets dagsorden igen til januar. Det vil jo ikke være godt for biogasværket at komme i den situation, at man udvider for et millionbeløb for så bagefter ikke at kunne komme af med gassen, siger Jørgen Grüner.

Venstres gruppeformand og borgmesterkandidat Knud Vincents er menigt medlem af udvalget.

Han opfordrer til fortsatte forhandlinger mellem værkerne.

- Der er jo tale om selvstændige værker med hver deres bestyrelse, som må kunne lave en aftale, siger Knud Vincents.

Som tidligere omtalt i Sjællandske har det dog ikke kunnet lade sig gøre. Parterne taler sammen via advokat, og er langt fra hinanden.

Blandt andet ønsker kraftvarmeværkets bestyrelse ikke at gå med til at aftage biogas, efter at man får bygget sit eget værk.

Det vil ifølge HCS betyde, at man ikke kan opretholde produktionen på biogasværket og tilknytningen til de landmænd, som leverer gylle til værket. Hvilket kan resultere i en lukning.

- Jeg vil vente med at tage stilling til, om kommunen skal godkende byggeriet af varmeværk, indtil alle oplysningerne er på bordet, siger Knud Vincents på Sjællandskes spørgsmål omkring hans stillingtagen til sagen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra formanden for Hashøj Kraftvarmeforsyning Ole Worm.