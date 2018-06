En plan i stedet for fem passer på Korsør

I processen frem mod den nye plan har der været møder erhvervsforening, bevaringsforening og lokalråd. Hertil to åbne byvandringer, hvor interesserede borgere og andre har haft mulighed for at komme med input.

Området for lokalplanen rummer både boliger, erhverv og detailhandel i et sammenhængende, historisk bymiljø. Formålet er at sikre, at der værnes om byhistoriske og bygningskulturelle værdier, når miljøer og bygninger udvikles og fornyes. Samtidigt skal lokalplanen fastholde og styrke bymidtens anvendelser, f.eks. at handelslivet er koncentreret omkring de centrale hovedstrøg Algade og Nygade. I den nye plan gives der lidt videre rammer for anvendelse af stueetager centralt i bymidten. De bebyggelsesregulerende bestemmelser har fokus på udvikling og bevaring i et helhedsperspektiv.