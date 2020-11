En mindre tryg julefrokost

Operation »Tryg Julefrokost« har snart eksisteret i en del år - og består i al sin enkelhed i, at politiet sender et par ekstra betjente ud i byen på de normalt store julefrokost-dage for på den måde at vise flaget og måske forhindre ballade, når enkelte har fået en snaps eller to for meget. I år er alt som bekendt anderledes, og således også lokalpolitiets tilgang til festlighederne: - Det ville jo sende et helt forkert signal, hvis vi gik ud med store bannere, når der nu er et forsamlingsforbud - og udskænkningen slutter klokken 22, siger politikommissær Peter Skriver fra lokalpolitiet.