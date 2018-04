Vagn Kviesgaard og sønnen Robert har fået 50.652 kroner tilbage for kørsel.

En million udbetalt efter koks med kørsel

Slagelse - 24. april 2018 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikere i Slagelse Kommunes nu hedengangne handicap- og psykiatriudvalg besluttede i januar at imødekomme klagende borgere, der mener, at de eller deres pårørende har betalt for meget for kørsel på eksempelvis Autisme Center Vestsjælland.

Det efter en heftig tur i mediemøllen grundet - ifølge flere - ulovlig kommunal opkrævning af betaling for udgifter, beboerne slet ikke var forpligtede til at betale for.

Efter beslutningen blev der derfor sendt i alt 80 breve ud til beboere og brugere af kørselsordningen, som menes at være gruppen, der kunne være ramt. Og ud af de mange henvendelser er i alt 39 borgere, værger eller pårørende nu vendt tilbage, fordi de mener, at deres betaling for kørsel har været urimeligt høj.

Af en opgørelse fra Slagelse Kommune fremgår det nu, at der vil ske tilbagebetaling, hvis ikke den allerede har fundet sted, til 21 borgere. I alt godt 0,9 million kroner.

Af de mange klagere, hvoraf en enkelt har været vedholdende i sin kritik helt fra 2016, er Vagn Kviesgaard. Hans søn har betalt omtrent 80.000 kroner for en abonnementsordning fra 2007 til 2015, 10.000 kroner om året, og det er ifølge vurderingen af netop hans og sønnens henvendelse for meget.

I stedet for 885 kroner burde sønnen Robert nemlig have betalt blot 390 kroner månedligt, lyder det fra Slagelse Kommune. Derfor tilbagebetales der nu 50.652 kroner.

Trods tilbagebetalingen, som Vagn Kviesgaard i øvrigt hilser velkommen, er han ikke overmåde tilfreds med udfaldet af sin anke, der har stået på siden 2016.

- Det er jo stadig uafklaret, om der er sket noget ulovligt. Var betalingen rimelig eller ej?, spørger Vagn Kviesgaard, der ikke mener, at netop det svar gives nogen steder.

