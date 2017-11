Villum Christensen (LA) pegede tirsdag nat på John Dyrby Paulsen (S). Det gjorde Radikale Venstres Troels Brandt (til venstre) også, men den »løse« konstitueringsaftale er ikke bindende, mener han. Nu er forhandlinger med Venstre, Dansk Folkeparti og flere øvrige partier indledt. Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

En »løs aftale« er et benspænd for Dyrby

Slagelse - 23. november 2017 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal og Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et halvt døgn efter at socialdemokraten John Dyrby Paulsen (S) erklærede sig som kommende borgmester i Slagelse, begyndte taburetten allerede at vakle.

Radikale Venstre er nemlig ikke længere med på udelukkende at pege på socialdemokraten, som ellers trådte ud af byrådssalen tirsdag nat og berettede, at han med et flertal bestående af 17 mandater - Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Radikale Venstre - havde opbakningen i hus.

Ifølge Troels Brandt har der slet ikke været en aftale, som uden videre skulle hænge kæden om John Dyrby Paulsens hals.

- Det er en løs aftale, fortalte Troels Brandt onsdag om den foregående nats forhandlinger og håndslag, da optællingen af personlige stemmer fandt sted i Antvorskov Hallen.

Hvad enten aftalen er løs eller fast, er det et faktum, at John Dyrby Paulsen sagtens kan blive borgmester, også selv om Radikale Venstre ikke er med. Det kræver dog, at Villum Christensen fastholder opbakningen - som den eneste liberale i gruppen af partier - trods han tidligere har meldt ud, at han ikke vil levere det afgørende mandat.

Den udmelding bakker Mick Keller, lokalformand for Liberal Alliance, op. Han opnåede dog ikke valg til byrådet, eftersom Villum Christensen høstede flere personlige stemmer, 390 mod 223. Partiet fik ét sæde i byrådet.

Her er det relevant at holde sig for øje, at Liberal Alliance stod i valgforbund med Nye Borgerlige, hvis præference til borgmesterposten findes i blå blok.

Grundet virakken havde Troels Brandt onsdag aften inviteret såvel Venstre som Dansk Folkeparti til Gerlev, hvor han bor. Hvad der kom ud af mødet, er der kun få oplysninger om. Sjællandske erfarer dog, at der genoptages forhandlinger i dag torsdag med formålet at danne et så bredt samarbejde som muligt - også gerne med de partier, som natten til i går ellers indgik aftale om John Dyrby Paulsen som borgmester.

I øvrigt nøjagtigt som Troels Brandt har plæderet for på diverse vælgermøder i løbet af valgkampen. Og at han gerne sætter sig for bordenden, er ingen hemmelighed.

