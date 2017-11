Se billedserie Adressen plages af hærværk, og beboere i området betegner situationen som »kaos«. Lejeren har angiveligt skræmt de andre lejere væk. Privatfoto

Én lejers rettigheder koster kommune dyrt

Slagelse - 27. november 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Juridiske benspænd fik i starten af 2017 Slagelse Kommune til at lukke Ungekollegiet, et socialpsykiatrisk botilbud på Århusvej i Slagelse med i alt 12 boliger. Meningen med tilbuddet var fra start, at beboerne skulle bo der i kortere perioder, i et par år eksempelvis, og derefter sluses ud i egen bolig. Virkeligheden er dog en anden, hvilket nager Slagelse Kommune.

Sjællandske erfarer, at der i dag bor en enkelt lejer, som tilsyneladende har gjort livet så surt for de tidligere lejere, at de enten selv er flyttet eller har fået hjælp til det.

Og i dag - efter et helt år - har Slagelse Kommune stadig ingen juridiske kneb at bruge mod lejeren, som er beskyttet af almenboligloven, idet lejemålene, som Vestsjællands Almene Boligselskab står for, hører under boliglovens §105. Det gør, at alle lejere har en kontrakt og ikke kan opsiges.

Imens taber kommunen tusindvis af kroner, idet man må købe tilbud uden for kommunens grænser, da borgerne, der ikke længere tør bo på Århusvej, har behov for et botilbud i socialpsykiatrien. Herudover kommer den kontante udgift til lejemålene på Århusvej. Op imod 725.000 kroner pøses årligt i de 11 tomme boliger, der koster 5.498 kroner om måneden.

Det er penge, som kommunen grundet lovgivningen taber.

- Som kommune har vi ingen handlemuligheder. Vi har ingen hjemmel at holde os til, som giver os lov til at kræve, at borgere flytter, fortæller handicap- og psykiatrichef Thomas Knudsen, der mener, at situationen er uholdbar, og derfor ønsker at ændre den såkaldte juridiske konstruktion på stedet.

Han vil dog ikke over for Sjællandske bekræfte, at der er tale om en enkelt lejer.