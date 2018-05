Jørn-Ole Didriksen overraskede Gyrit Kaaber, da han overrakte hende hædersprisen »Damfærgekaptajnen«.Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: En kaptajn til Gyrit Kaaber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En kaptajn til Gyrit Kaaber

Slagelse - 08. maj 2018 kl. 11:31 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg fatter slet ikke, at det er mig, der skal have den, da der er så mange mennesker i byen, der kunne fortjene den, men jeg er rigtig glad.

Formand for Korsør Bevaringsforening Gyrit Kaaber fik sig noget af en overraskelse, da hun og den lokale forening i den forgangne weekend var vært for landsmøde og generalforsamling hos »Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur«.

Under generalforsamlingen tog næstformand i Korsør Fonden Jørn-Ole Didriksen ordet for at tildele Gyrit Kaaber hædersprisen »Damfærgekapatajnen«, der gives til personer eller virksomheder, der har gjort noget særligt for Korsør.

I sin tale hæftede Jørn Ole Didriksen sig ved overskriften i Sjællandske »Jeg sover aldrig til middag« til en artikel om Gyrit Kaabers nylige 80 års fødselsdag.

- Hun er en fantastisk ildsjæl, der brænder for historie og bevaringsarbejde. Det er mig derfor en stor ære og fornøjelse at kunne overrække dig »Dampfærgekaptajnen« som et bevis for din ihærdighed og store arbejde for at redde og værne om vort dejlige bys miljøer og bygninger, sagde Jørn Ole Didriksen.

Han fremhævde hendes medlemsskab af Bymidtegruppen, som han var formand for i den senste byrådsperiode, og hendes medvirken til udformningen af Solens Plads. Her var Gyrit Kaaber dog på barrikaderne, da byrådet besluttede at et af husene ikke langt fra Solens Plads skulle rives ned.

- Her var jeg en sjælden gang uenig med Gyrit og havde stemt for nedrivningen. Det slap man ikke godt fra, lød det smilende fra Jørn Ole Didriksen.