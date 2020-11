Se billedserie Niels Jørgensen, der er formand for Landudvikling Slagelse, glæder sig over planerne for Lagunestien.

Send til din ven. X Artiklen: En halv million til udvikling af natursti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En halv million til udvikling af natursti

Slagelse - 23. november 2020 kl. 06:30 Kontakt redaktionen

En halv million ud af et samlet projektbudget på lidt over det dobbelte skal hjælpe Skælskør Bykontor på vej til at udvikle Lagunestien, der går langs kysten fra Korsør til Næstved.

Stien og de omkringliggende tilbud skal være mere synlig for lokale og turister, og nye tiltag skal sættes i gang i et samarbejde med flere lokale kræfter. F.eks. etablering af nye primitive overnatningsmuligheder, dannelse af nye mikrovirksomheder, synliggørelse af lokale fødevarer og kultur.

- Det er det største beløb, vi har givet, men det er også et ambitiøst projekt, hvor rigtig mange både store og små samarbejdspartnere kommer i spil og kan få noget ud af det. På den måde lægger det sig godt op ad et af LAG'ens grundprincipper om at støtte udvikling, der kommer nedefra. Der er et spændende initiativ, som vil være med til at skabe udvikling og oplevelser i de berørte lokalområder, siger Niels Jørgensen, der er formand for Landudvikling Slagelse,

- Pengene kommer fra en særlig pulje til fremme af grøn omstilling i landdistrikterne, og med de mange nye naturoplevelser, der nu kommer langs ruten, håber vi, at mange flere får øje på den fantastiske natur og kultur i området. Det ville være skønt om Lagunestien sammen med de øvrige satsninger, der er i gang i øjeblikket, som f.eks. kommunens projekt Fodsporet, kunne gøre vores egn til et "reason to go" for vandrere og naturelskere, siger Niels Jørgensen.

Landudvikling Slagelse har trods Covid-19 oplevet stor interesse for at søge om midler til udviklingsprojekter, især til projekter, som handler om at få flere ud i naturen:

-Flere har i 2020 fået nye ideer til naturoplevelser. Det hilser vi meget velkomment i LAG'en, og det er jo oplagt i denne tid, vi befinder os i nu. Vi startede i 2019 en særlig satsning på naturoplevelser, hvor vi lavede inspirationsture for alle til naturprojekter i nabokommunerne. Det var en stor succes. Samtidig lancerede vi en særlig Naturpulje, som vi netop har besluttet at overføre flere midler til. Så der er fortsat gode muligheder for at få penge til naturprojekter."

LAG'en har frist for EU/LAG-midler den 7. januar, 15. april og den 9. august. Naturpuljen og KVIK-puljen har løbende frist. Kontakt Landudvikling Slagelse inden ansøgning.

sol