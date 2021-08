Se billedserie Det er de små stålbogstaver, »typer«, som håndsætterne dystede om at sætte op hurtigst muligt. Foto: Anna Gudmann Hansen

En gammel håndsætter glemmer det aldrig: DM-dyst endte i jysk jubel

Torsdag blev der afholdt Danmarksmesterskab i det gamle håndværk, håndsætning, i Det Gamle Trykkeri i Slagelse. Håndsættere fra hele Danmark var mødt op for at synge, skåle, at snakke om gamle dage og at konkurrere i deres tidligere erhverv.

Slagelse - 13. august 2021

Små, mørkegrå stålpinde ligger for det utrænede øje i tilfældige placeringer i en rammekasse lavet af træ. De små stålpinde hedder »typer«, og de har forskellige funktioner: Den ene har et lille »å« på spidsen, den anden et lille »n«, og andre er bare mellemrum.

Engang ville stålpindene have spillet en vigtig rolle i, at du som læser ville kunne se denne artikel sort på hvidt i avisen, da håndsættere arbejdede med at sætte typerne op, så avisen kunne blive trykt. I dag er det en anden historie.

Det er denne gamle form for arbejde, der torsdag blev hædret, da det fjerde Danmarksmesterskab i håndsætning i Slagelse blev afholdt i Det Gamle Trykkeri.

Deltagere fra hele Danmark 15 tidligere typografer deltog i alt i Danmarksmesterskabet i håndsætning, og de kom fra hele landet: Slagelse, Viborg, Kolding, Herlev, Haslev og Odense.

Fem hold af tre konkurrede mod hinanden. Alle deltagerne fik udleveret det samme manuskript, der var blevet udvalgt til lejligheden, og på 20 minutter galt det så om at stave sig igennem så meget af det som muligt.

Vinderen var den håndsætter, der kunne skrive mest muligt af teksten med typer uden at begå fejl.

Kniber med bogstaverne

Svend Erik Schack fra Kolding er forrige mesterskabs guldvinder. Han deltog også i år, og var derfor en af dem, der stod og koncentrerede sig i 20 minutter, imens han satte de små stålbogstaver ned i en ramme.

- Det er ikke helt dårligt, lød vurderingen, da hans ramme blev afleveret til binding af en klummesnor, så den kan blive trykt i den sorte trykpresse fra 1950.

Da Sjællandskes udsendte klemte sig igennem gruppen af gamle typografer, journalister og trykkere, der havde mødt op for at konkurrere eller være et støttende publikum, tøvede Svend Erik Schack ikke med at demonstrere, hvordan håndsætning fungerer. Det er ikke let at finde de små bogstaver og at stable dem sirligt ved siden af hinanden.

- Det kniber lidt med finfølelsen. Det er som om, de bliver mindre og mindre, siger Svend Erik Schack og griner.

Som at køre på en cykel For 100 år siden, da aviserne afhæng af håndsætning, gik det sandsynligvis i det dobbelte tempo, lyder vurderingen fra rummet fyldt med typografer, men da de fremmødte til mesterskabet ikke ligefrem er i træning, tager det lidt længere tid, end det gjorde engang.

Selvom man ikke er i træning, så ligger det hele i fingrene, i hvert fald hvis man spørger Asger Falkenberg. Han er formand for Grafisk Støtteforening, der afholder mesterskabet.

- En gammel håndsætter glemmer det aldrig. Det er ligesom at hoppe op på en cykel, siger han.

Sunget og skålet Før håndsætterne gjorde sig klar til at dyste, og før de stillede sig op ved bogstaverne, blev kampen indledt.

- Så må der synges!, lød det, og sangen begyndte.

»Vi løfter glasset op til skål og mindes gamle dage, dengang vi havde ciceromål og bruge vinkelhage.«

Bagefter blev der skålet i små glas, der eftersigende indeholdt noget hjemmebrændt fra en af deltagerne. Ved siden af glassene stod en kop fyldt med lakridsalfabetet - det er en tradition bragt ind fra Kolding.

Efter både sang og skål kunne omgangen begynde.

»God kamp!« blev der råbt, det næste hold håndsættere gik i gang, og koncentrationen sænkede sig.

Vurderet af dommere Efter håndsætterne havde placeret de små typer i en ramme, blev den bundet op. Efterfølgende blev ordene trykt over på et papir og rakt til dommerne. Papirerne var uden navn, i stedet fik de forskellige deltagere et nummer hver. På den måde ved dommerne ikke, hvem de vurderede.

Dommerne var placeret i et andet rum, adskilt fra deltagerne, der dystede, og resten, der gik rundt og snakkede om gamle dage.

Dommerne vurderede alle de satte ord ud fra en række forskellige regler. Pluspoint blev blandt andet givet for fulde linjer uden fejl og et godt og harmonisk satsbillede, minuspoint blev givet ved udeladte linjer, manglende ord, ord, der var stavet forkert og flere andre fejl og mangler.

Præmier overrakt af udvalgsformand

Da det blev tid til at udpege vinderne af mesterskabet, ankom Jørgen Andersen (S), formand for kultur- og fritidsudvalget til Det Gamle Trykkeri. Han stod for at overrække præmierne.

- Det er spændende, at være her. Det er sjovt, fordi det jo har den historie, det har, siger han og fortæller, det i hans optik er vigtigt at bevare historien om det gamle erhverv.

Til guld-, sølv- og bronzevinderne var der kontante præmier, og alle fik en præmie for at være med takket være forskellige sponsorer.

Tips fra en vinder Årets guldvinder blev Bent Kvisgaard fra Viborg. Det er ikke første gang, han vinder førstepræmien, i 2014 blev han også udnævnt som den hurtigste håndsætter. Han er glad for det, fortæller han og tilføjer, at han har øvet sig lidt. Han har typer der hjemme, og han har et godt trick til andre, der vil sætte typer på rekordtid:

- En vigtig ting er, at så snart man har én type sat i, så skal man have den næste udset sig og så sikre sig, at den vender rigtigt fra start. Det er effektivt, siger han med guldmedaljen rundt om halsen.

Andenpladsen gik til Hans Peter Hauritz Jørgensen og tredjepladsen til Erik W. Nielsen.