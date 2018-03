Se billedserie En ung mands povokerende adfærd blev øjebikkeligt standset af politiet med en tilbageholdelse og en sigtelse, men straks af TV Øst udlagt som breaking nyhed om »20 unges løb mod det hus, hvor Lars Løkke sad - og mindst en anholdt«. Foto: Thomas Olsen.

En finger bekræftede Motalavejs situation under Løkkes besøg

Mediernes selvsving og de få der ødelægger det for de mange - det hele blev bekræftet, da statsminister Lars Løkke Rasmussen fredag besøgte Motalavej.

Den gule brakingfarve blev hevet frem på flere netmedier ved afslutningen af statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) næsten halvanden time lange besøg på Motalavej fredag med start klokken 12.28.

»Uro på Motalavej - 20 unge løbende - prøver at trænge ind til Lars Løkke - en anholdt«.

Intet rigtigt. Men oplysningerne tordnede rundt via TV Øst, hvis reporter havde formidlet oplysningerne ud via Ritzau, så alle medier kunne få fat i dem og bringe de misvisende oplysninger.

Ifølge leder af lokalpolitiet Kurt G. Nielsen var der tale om en yngre mand, der har givet en finger til politiet. Han blev derfor passiveret, tibageholdt og sigtet for episoden, mens et par få andre unge bliver tilrettevist af politiet.

- Statsministerens besøg inklusiv gåtur rundt mellem boligblokkene er gået stille og roligt bortset fra den lille episode med fingeren, siger Kurt G. Nielsen til Sjællandske, som kunne konstatere stor hovedrysten og en del ophidselse blandt de unge, da de læste de fejlagtige breaking news på deres mobiltelefoner.

Episoden med de få der ødelægger det for de mange og lidt for hurtige medier beskriver meget nøjagtigt situationen på Motalavej, som også statsministeren fik fortalt under et kaffemøde i cafeen Sumak i Kvarterhuset med deltagelse af den lokale Motalavej-betjent Michael, hjemmehjælper Gitte Hansen, en beboer gennem mere end 20 år samt repræsentanter for BoligKorsør med formand og direktør i spidsen.

- Jeg har arbejdet her de seneste 10 måneder som hjemmehjælper og har ikke et eneste øjeblik følt mig utryg. Folk er smilende venlige og hjælpsomme, sagde Gitte Hansen til statsministeren. Også den lokale betjent Michael berettede om et trygt og godt sted, hvor de lokale betjente tilstræber hver dag at patruljere til fods frem for at køre i bil, så de bedre lærer beboerne at kende og omvendt.

- Vi napper da også et spil bordtennis med de unge ind imellem, sagde Michael til Sjællandske. Han kunne ønske sig, at kulturen med, »at man ikke taler med politiet« blev ændret, for så ville det være endnu nemmere at få sat en effektiv stopper for de ganske få, der er utilpassede ballademagere på Motalavej.