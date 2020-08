Se billedserie - Vær ikke bange for at lave fejl, lød et af rådene fra landstræner Kim Buchwald til de unge piger, inden det gik løs. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

En duft af landshold på trods af gevaldig corona-mavepuster

Masser af god træning og flot volley, da Slagelse Kommune og Volleyklubben Vestsjælland var værter for det danske U17 landshold for damer. Men udtagelse af landshold blev dog ikke til noget på grund af corona.

Slagelse - 31. august 2020 kl. 10:46 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje 16-årige piger med talent for at springe og smashe til en bold var der en del af i Korsørhallen i weekenden, hvor det danske U17 landshold for damer havde træningssamling.

En af dem var 185 centimeter høje Emma Gylling, der trods sin unge alder allerede har spillet flere sæsoner på VK Vestsjællands bedste dameliga-hold. Hun bor dog stadig i Holbæk, og har ikke umiddelbart planer om at flytte til Slagelse-området, hvor hun ellers ville kunne kombinere sin gymnasieuddannelse med at bo på sportscollege.

- Mit mål er da at komme på A-landsholdet. Foreløbig har jeg været på U16 landsholdet, og næste delmål er så U17 landsholdet, fortæller Emma Gylling, der kun har fri fra volley en enkelt dag om ugen.

Resten af tiden går med træning og kamp.

Corona-mavepuster Planen med træningssamlingen for de 19 spillere fra hele landet var, at man skulle finde de 12 spillere, som efter planen skulle repræsentere Danmark til NEVZA (nordatlantisk mesterskab) i uge 42.

Men det blev ikke til noget, så blandt andre Emma Gylling fik ikke afklaret, om de er med på det endelige landshold.

- Volleyballforbundet har besluttet, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre at afvikle det mesterskab, hvis man skal overholde corona-restriktionerne, fortæller Kim Buchwald, gennem mange år aktiv træner og elitespiller i VK Vestsjælland, der for femte år i træk står i spidsen for DU17-landsholdet.

Han fik beskeden et par dage før træningssamlingen.

- Det var da noget af en mavepuster og en meget kedelig besked at skulle give til pigerne, siger Kim Buchwald, der dog glæder sig over en god gang træning og masser af flot volley i Korsørhallen, hvor der ikke har været afviklet top-volley siden marts.

Ligadamer for skrappe En halv snes tilskuere kiggede på, og de kunne blandt andet se VK Vestsjællands ligadamer (minus Emme Gylling), dyste mod den ene halvdel af U17 damerne med Gylling på holdet.

- Det er da en fordel, at jeg kender dem, lød det fra Emma Gylling, der da også fik smashet nogle point hjem og lavet flere gode blokader mod sine normale holdkammerater.

De velspillende ligadamer lod sig dog ikke slå ud af de unge piger på den anden side af nettet og vandt alle fire sæt sikkert i en kamp, hvor ikke mindst nyerhvervelsen Oriana Guerrero fra Columbia førte an med sine topskruede springserv.

Den anden halvdel af U17-pigerne dystede mod 1. divisionsholdet fra VLI, der er Veterinær og Landbohøjskolens Idrætsforening. Her lykkedes det rent faktisk for de unge at vinde et sæt, så kampen endte 4-1 til VLI.

Søndag mødte de unge så Team Køges ligahold. Her blev det til et nederlag på 1-4.

- Men super at vi lige nappede et sæt, siger Kim Buchwald, der kan melde om en god samling.