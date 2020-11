»Ellys Have« skal nu i høring i fire uger

Se billedserie Den gamle gård i »Ellys Have« skal rives ned for at gøre plads til op til 16 nye boliger.

Som ventet besluttede byrådet på det seneste møde i mandags at gå videre med planerne for et nyt boligområde i Sørbymagle kaldet »Ellys Have«

Slagelse - 26. november 2020 kl. 06:30 Af Kim Brandt

Nu får borgerne i Sørbymagle mulighed for at give deres besyv med i forbindelse med planerne for opførelse af et nyt boligområde, som kaldes »Ellys Have«. Navnet stammer fra tidligere ejer af grunden, det handler om, nemlig Elly Madsen.

Det er besluttet, at planerne skal ud i offentlig høring - og det sker allerede fra på fredag:

- Lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 27. november 2020 til den 22. januar 2021. Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 22. januar 2021, oplyser kommunen.

Desuden vil der blive afholdt et borgermøde om planerne. I sidste uge skrev avisen, at mødet skulle afholdes enten den 9. eller 16. december mellem klokken 18.30 og 20.00.

Datoen er imidlertid blevet ændret:

- Det anbefales, at der afholdes borgermøde den 15. december 2020 klokken 18.30, skriver kommunen.

Det er i skrivende stund uklart, om det bliver et fysisk eller et digitalt møde af hensyn til corona, men avisen har sendt en forespørgsel af sted til kommunen.

Maksimalt 16 nye boliger Området, hvor der skal bygges, ligger i hjertet af Sørbymagle, hvor der i dag er en gammel gård, der skal rives ned. Det omkringliggende cirka 8000 kvadratmeter store område består af primært vild bevoksning. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 12 rækkehuse samt fire dobbelthuse, hvoraf et som alternativ kan etableres som parcelhus. Der kan herved maksimalt opføres 16 boliger i området. Området får vejadgang fra Søgårdsvej og vil herudover blive koblet på den eksisterende offentlige sti, der løber parallelt med området.

Desuden skal der etableres et friareal, og der skal anlægges legeplads samt et regnvandsbassin til håndtering af regnvand.

Et stort bøgetræ, som står ud til Søgårdsvej, skal bevares.

Attraktiv bosætningsby I planerne betegner kommunen Sørbymagle som »en attraktiv bosætningsby, da den fungerer som oplandsby til Slagelse og grundet sin placering i forhold til vejnettet er attraktiv for pendlere til købstæderne og andre større byer«.

Lokalplanområdets centrale beliggenhed midt i Sørbymagle betyder også, at en planlægning af området vil være »en naturlig, fortsat udvikling af byen, da udviklingen af området vil være en fortætning af den eksisterende by«, hedder det i anbefalingen.