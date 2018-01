Se billedserie Onsdag mødtes de mange parter i omkring Slagelse som Team Danmark Elitekommune på Harboes Bryggeri i Skælskør. På billedet ses fra venstre: Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Stén Knuth, Koncerndirektør Harboe Ruth Schade, Lars Gren Back fra Dansk Svømmeunion, Lotte Büchert fra Slagelse Gymnasium, Thomas Bro-Rasmussen fra Volleyball Danmark, Slagelse Talent og Elite-ambassadør Mikkel C, borgmester John Dyrby Paulsen (S) og Knud Skadborg, administrerende direktør for Team Danmark.Pressefoto

Elitesporten samledes i Skælskør

Slagelse - 19. januar 2018 kl. 07:34 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I anledningen af at Slagelse Kommune er Team Danmark Elitekommune - og som tak for en stor indsats og samarbejde - mødtes udøvere fra Slagelse Talent og Elite, repræsentanter fra flere idrætsforbund, uddannelsesinstitutioner, sponsorer og Slagelse Kommune onsdag aften hos Harboes Bryggeri i Skælskør. Alle var samlet for at minde hinanden om, at den store indsats og engagement som giver nogle unikke muligheder for de lokale atleter.

Ruth Schade, Koncerndirektør Harboes Bryggerier, bød velkommen foran de to royale dragebåde, som er en markant del af de nye lokaler. Derfra fortsatte historien med Harboes histori.

Efter to præsentationsfilm fra Harboe på storskærm holdt borgmester John Dyrby Paulsen (S) en tale om værdien af den energi, som sport giver. Han takkede alle involverede og nævnte, at det var sjovere at være kendt som elitekommune end for den seneste politiske historik.

Knud Skadborg fra Team Danmark overtog herpå stafetten og koblede meget fint Harboes innovative tilgang til forretningsopbygning sammen med Team Danmarks fokus på de næste fire år - og med den tilgang Slagelse har til at udvikle talenter. Han havde stor ros til alle involverede - herunder også styrken i den solide erhvervsmæssige opbakning til idrætten. Han fremhævede også de 3 aktuelle OL kandidater - langdistanceløber Abdi Ulad, som var tilstede, cykelrytter Niklas Larsen, som er på træningslejr i Sydafrika frem mod VM samt højaktuelle Viktor Hald Thorup som født ud af inlineskating og Slagelse Inline Klub nu skal til OL i speedskating på is - uden at der er is i miles omkreds.

Under middagen, holdt Lotte Büchert, rektor på Slagelse Gymnasium, tale om Slagelse Talent og Elite og om den solide opbakning, der er for projektet hele vejen rundt.

Jørn C. Nielsen, formand for Slagelse Idræts Råd, sluttede af med fine ord og tak fra idrættens vegne og om at idrætsrådet bakker op om tiltaget og ser det som en råd tråd for alle foreninger at kunne byde ind i.

Ambassadørerne for Slagelse Talent og Elite var repræsenteret med Abdi Ulad, DTC-kører Mikkel C. Johansen og vægtløfter Kriss Breum.