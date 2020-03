Elever demonstrerer onsdag middag. Det er dog ikke på elevrådets opfordring. Her støtter man rektor Lotte Büchert.

Elevråd bakker udskældt rektor op - men elever vil fortsat demonstrere

Slagelse - 11. marts 2020 kl. 10:50 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har vakt et ramaskrig uden sidestykke, at rektor Lotte Büchert, Slagelse Gymnasium, tirsdag eftermiddag aflyste 15 klassers studieture i uge 12. I forvejen havde hun aflyst tre andre ture til Firenze i Italien på grund af coronavirus.

Flere elever er blevet så forbitrede, at de onsdag middag vil demonstrere. Og en sådan demonstration tager rektoren helt roligt.

- Det er jo en menneskeret at demonstrere, hvis man er uenig i noget. De må bare huske ikke at stå for tæt i sådan en forsamling. Jeg skal nok huske dem på at holde 1,5 meters afstand til hinanden, lyder det fra rektoren, som tirsdag aflyste efter noget tids grublen.

Det var nemlig meningen, at hun ville se tiden an. Men efter nøje overvejelser og efter endnu et statsminister-pressemøde om yderligere tiltag for at inddæmme smitten traf hun den endelige beslutning: Alt er aflyst.

- Vi skal huske at bevare hovedfokus. Det er, at vi også har et ansvar, og vi skal sikre, at ingen bliver smittede på en tur, de skal på, og at de heller ikke tager noget med hjem, siger rektoren, som forudser alvorlige konsekvenser, hvis en elev smittes eller ryger i karantæne, mens vedkommende eksempelvis er i et andet land.

- For hvem har så ansvaret for det, og hvem betaler, spørger rektoren, der egentlig under sine elever at kunne tage på studietur.

- Det er også derfor, jeg ventede med at træffe beslutningen, men jeg kan godt se, at vi også må tage ansvar. Tænk, hvis vi efterfølgende må lukke gymnasiet ned. Vi har mange elever, der helst skal blive studenter til sommer, siger hun.

Formand: - Vi skal også tage ansvar

De vrede elever, der tæller knap 200, mener ikke, at ledelsen bare kan træffe en sådan beslutning. Rejseselskaberne er nemlig ikke forpligtede til at betale penge tilbage, hvis der ikke er tale om en »rød« destination, som eksempelvis Italien er en af.

Derfor får de første tre klasser, der fik turene aflyst, indbetalingen retur, mens de, som eksempelvis skulle have sat kursen mod USA, formentlig må kæmpe noget længere for deres penge. Om muligt bliver kampen forgæves.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe med at få penge tilbage. Vi må også bare erkende, at vi og vores elever, der er »de stærke« i samfundet, må tage et ansvar, lyder det fra rektoren, som nyder opbakning hos elevrådet på gymnasiet, der derfor ikke ligefrem er på linje med alle de ramte elever, der vil demonstrere.

Herfra er der støtte til rektoren i lyset af den krise, hele verden står i, og som forværres time for time.

- Som elevråd tager vi derfor afstand til en demonstration. Som det ser ud nu, er det uansvarligt at sende folk af sted. Vi skal tage ansvar og ikke udbrede smitten. Risikoen er jo, at man bliver nødt til at lukke skolen ned efterfølgende, siger formand Julie Westergaard, som godt kan forstå, at flere elever er tossede over at miste deres penge og oplevelsen.

- Men det her var jo heller ikke noget, vi havde regnet med. Jeg skulle have været til Kina i april, og da det er en rød zone, får jeg pengene tilbage. Men det gør mange andre ikke, så jeg forstår deres frustration, siger formanden, der håber, at de demonstrerende vil kunne forstå rektorens gøren og laden.

- Hun har ikke gjort det for at irritere nogen, men fordi der skal tages ansvar, siger Julie Westergaard.

