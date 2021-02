Elever skal være stolte

Som den eneste sjællandske skole har ZBC i Slagelse sammen med 12 andre erhvervsskoler i landet været med til at udvikle nye principper og forløb for undervisning, der skal give eleverne større faglig stolthed.

Målet med den ændrede undervisning er også at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og i alt har

- I den nye undervisning føler man sig meget mere på plan med lærerne. Man føler ikke, at læreren er et overhoved, der bestemmer alt, hvad du skal. Vi elever er også med til at bestemme, og på den måde har vi det godt med det, vi skal lave. Der er ikke nogen, der ikke gider at deltage eller føler sig udenfor. Tværtimod får vi alle lyst til at prøve, siger Andreas Hansen.