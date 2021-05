Se billedserie Amalie Bengaard, Yasmina Tennci, Theis Hansen og Martin Hvenegaard udgjorde Team 100, der havde det mål at gå 100 kilometer på et døgn. Amalie og Yasmina valgte dog at stoppe efter cirka 60 kilometer på grund af begyndende skader. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Elever samlede langt over 100.000 kroner ind til godt formål på et døgn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Elever samlede langt over 100.000 kroner ind til godt formål på et døgn

Der blev løbet og gået til den store guldmedalje, da 140 elever på Gerlev Idrætshøjskole gav den gas til fordel for Julemærkehjemmet Skælskør. Målet var at indsamle 30.000 kroner, men langt over 100.000 kroner blev samlet ind

Slagelse - 10. maj 2021 kl. 11:04 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Der blev løbet med pandelamper og spist over 200 bananer natten igennem, da 140 elever på Gerlev Idrætshøjskole havde gang i en speciel aktivitet fredag og lørdag. I tidsrummet fra klokken 22 fredag til klokken 22 lørdag deltog elever og et par lærere nemlig i et sponsorløb, hvor de skulle løbe og gå så mange kilometer som muligt til fordel for Julemærkehjemmet Skælskør.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger