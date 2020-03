Elever raser: Rektor aflyser alle studieture

Rektor Lotte Büchert aflyser alt. Nu er hun i modvind.

Slagelse - 10. marts 2020 kl. 20:31 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tre klassers vedkommende var der intet at rafle om. Deres ture til Firenze, Italien, i uge 12 blev aflyst uden tøven.

De øvrige 15 HF- og 2.g-klasser på Slagelse Gymnasium, der ellers havde planlagt studieture til eksempelvis USA i samme uge, ville rektor Lotte Büchert tirsdag middag imidlertid gerne sende af sted.

Senere på dagen traf ledelsen dog en anden beslutning: Alle studieture er aflyst.

- Med den udvikling, vi ser og hører om time for time, skal vi ikke sende elever af sted, der måske ikke kan komme ind i et land - eller ud for den sags skyld. Det her går meget hurtigt, og vi har et ansvar, siger Lotte Büchert, der forstår, at elever tilsyneladende nu er frustrerede.

Ifølge Sjællandskes oplysninger er flere direkte rasende over ikke at kunne lette fra Kastrup i uge 12.

- Det her betyder ikke, at de ikke kommer af sted på et tidspunkt. Lige nu har vi dog besluttet at aflyse alle studieture. Også selv om det ikke er røde områder. Det kan ændre sig, hæfter hun sig ved.

Betaling kan være gået tabt Flere elever er så bitre, at de ligefrem arrangerer en demonstration ved middagstid onsdag. Det for at vise deres utilfredshed over, at ledelsen - herunder rektoren - træffer en beslutning, der i praksis sender elevernes betaling på flere tusinde kroner ned i et hul.

Der er nemlig i udgangspunktet ingen dækning, når ikke der er tale om »røde« destinationer, som eksempelvis Italien er en af.

- Jeg vil arbejde på, at de kan få penge tilbage, men det bliver ikke gymnasiet, der står for tilbagebetalingen, siger rektoren, der håber på forståelse.

- Når statsministeren beder alle tage ansvar, så må vi gøre det. Jeg vil ikke risikere, at nogle bærer smitten med ud eller hjem, og flere efterfølgende skal i karantæne. Det vil gælde både elever og lærere og betyde, at vi må lukke gymnasiet ned, siger hun.

Flere elever, der er gale, mener, at de bør kunne rejse af sted, så længe deres endemål ikke står på listen over »røde« destinationer.