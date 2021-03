Forstander Tania Dethlefsen har selv gået på Gerlev Idrætshøjskole engang. Det var i et halvt år, og nu genindføres seks måneders-opholdene. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Elever når lige at komme på højskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever når lige at komme på højskole

Slagelse - 11. marts 2021 kl. 10:27 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Corona-nedlukningen betyder, at Gerlev Idrætshøjskoles vinterkursus,d er skulle være begyndt i januar, kommer til at vare to en halv uge i stedet for tre måneder. Når højskolen ved Slagelse genåbner på mandag, bliver der derfor sat fuld turbo på, at de 122 elever skal have et intensivt forløb frem mod påske.

- Nogle er sprunget fra, fordi det ikke giver så meget mening, men heldigvis går de fleste videre på forårsholdet. Det er kun dem, der kommer, der skal betale, og de får fuld knald på, lover forstanderen og fortæller, at højskolen næste år vil prøve med et seks måneders forløb. En idé som allerede var født, inden der var noget, der hed corona.

Højskolens ledelse har igennem hele lukke-perioden barslet med planer, justeret dem og til sidste smidt dem i skraldespanden, fordi det alligevel trak ud med at få lov til at genåbne.

Den plan, som nu er aktuel, bygger, hvad restriktioner angår, i udgangspunktet på, hvad der tidligere har været gældende.

- Vi har ikke fået retningslinjerne endnu, ud over at alle skal testes to gange om ugen. Det gør sundhedsmyndighederne de første to uger. Derefter skal vi selv stå for testene, fortæller Tania Dethlefsen.

Hun regner også med, at højskolen ligesom sidst skal operere med adskilte afdelinger og mundbind. Og eleverne skal blive på højskolen.

- De må ikke tage ind til Slagelse eller hjem til familien i weekender. Vi føler, at det er den bedste måde, vi kan beskytte både elever og medarbejdere på, så vi går med livrem og seler og regner med, at det bliver de tidligere retningslinjer, der kommer til at gælde, siger Tania Dethlefsen.

Højskolens medarbejdere har jævnligt været i kontakt med de, ifølge forstanderen, dybt frustrerede elever, der nu langt om længe kan glæde sig.