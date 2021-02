Se billedserie Så er der igen gang i den fysiske undervisning på Søndermarksskolen, og alle elever i 4. A var på første skoledag, siden før jul, mere end klar til at svare på spørgsmål. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Elever mødte glade op i skole igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever mødte glade op i skole igen

Det var en kold dag at genoptage skolelivet på for de mindste elever. Men på Søndermarksskolen var både elever og lærere mandag morgen lutter smil og glæde over igen at møde fysisk op i skole.

Slagelse - 08. februar 2021 kl. 19:30 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Mandag morgen var det for elever i 0.-4. klasse ikke længere nok bare at logge ind på deres computer lidt i klokken otte for at komme i skole.

I stedet skulle skoletasken igen pakkes med både bøger, drikkedunk og madpakke, som den ellers ikke er blevet det siden før juleferien, og uanset frostgrader, glatte veje og snefygning måtte tasken på ryggen og vejen til skole tilbagelægges.

- Flaget var hejst, og der var lutter smil og glæde, og selv om det ikke var første skoledag, så var stemningen næsten den samme, fortæller Henrik Hallig, der er skoleleder på Søndermarksskolen i Slagelse. Han tog sammen med flere af skolens lærere fra morgenstunden imod de omtrent 250 indskolingselever, der mødte forventningsfulde op for igen at tage hul på en så tilnærmet normal skoledag som muligt.

Sammen hver for sig - Vi har gjort os meget umage for at overholde alle de retningslinjer, der er, og alle klasser får hver deres eget lokale, toilet og udeområde, siger Henrik Hallig, der er glad for skolens gode faciliteter i forhold til at kunne dele eleverne op klassevis.

- Til at begynde med har vi mest fokus på at få børnene godt i gang igen, få indarbejdet nogle gode rutiner og på at give dem en tryg hverdag, siger Henrik Hallig, der på forhånd har informeret alle forældre på skrift om rammerne for den nye hverdag, ligesom alle har fået tilsendt et oversigtskort over skolen, hvor opdeling af klasser, udeområder og nye indgange fremgår tydeligt.

- Når vi er sikre på, at både trivsel, rutiner og hverdagen er på plads, må vi se på det faglige efterslæb fra hjemmeundervisningen, siger Henrik Hallig, der forventer at evaluere på de første dages skoledage i vinterferien.

Og hvor der var smil og gensynsglæde hos eleverne, så gjaldt det ifølge Henrik Hallig det samme hos lærerne.

- De har virkelig gået som løver i et mur. Det er noget helt andet at have børnene fysisk til stede end at undervise dem online, siger Henrik Hallig, der sætter stor pris på den måde alle skolens ansatte - fra sekretær, pedeller, pædagoger og lærere har håndteret situationen.

- Jeg er meget imponeret over den fleksibilitet, de har udvist, og det har hjulpet meget og været en stor styrke, at vi på skolerne har fået frie tøjler til at kunne planlægge lokalt, siger Henrik Hallig, der nu glæder sig til også at kunne byde skolens ældste elever velkommen tilbage - forhåbentlig engang i løbet foråret.