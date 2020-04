Fra et-personers telte kan 5. klasseselever på Stillinge Skole i dag arbejde med de opgaver, deres lærer stiller dem, når de ikke er ude på tur. Foruden at give eleverne mulighed for at modtage udendørs undervisning i al slags vejr, hjælper det dem med at holde afstand. Privatfoto

Elever modtager udendørs undervisning i al slags vejr

Krav om mere udendørs undervisning har fået en 5. klasse på Stillinge Skole til at investere i et-personers telte. Herfra kan undervisningen foregå i al slags vejr. Forskning viser, at det slet ikke er nogen dum idé.

Slagelse - 23. april 2020

For tiden får 0. til 5. klasser landet over en del mere frisk luft, end de er vant til.

I forbindelse med skoleåbningen for de mindre klasser har Sundhedsstyrelsen nemlig opfordret til, at så meget undervisning som muligt gennemføres udendørs. Og altså ikke i indelukkede klasselokaler.

Noget, som man på Stillinge Skole i Kirke Stillinge nordvest for Slagelse har taget meget seriøst.

Her foregår al undervisning for samtlige elever nu under åben himmel, og det har fået forældre fra en 5. klasse til at investere i et-personers telte, som eleverne kan sidde i.

Teltene skal sikre, at den udendørs undervisning kan gennemføres - også i dårligt vejr.

Frisk luft og flere fordele - Det skal være meget grelt, før vi trækker indenfor. Der er for lidt udluftning, og vi har nogle meget varme lokaler. Men vi er jo heldigvis vant til at være ude, og vi har pladsen og mulighederne til det, fortæller Anne Mie Sommer, der er afdelingsleder for trivsel på Stillinge Skole.

Skolen ligger tæt på både skovområder og Stillinge Strand, som flittigt bruges i undervisningen.

"Det, at eleverne nu skal være udenfor, kan have meget positiv betydning for nogle af dem."

- Karen Barfod, forskningsleder og ekspert i udeskole - Karen Barfod, forskningsleder og ekspert i udeskole De små et-personers telte fungerer derfor som en tryg »base« og »arbejdsstation« for hver enkelt elev og sikrer samtidig, at regn og blæst ikke er til hinder for at være udendørs. Og så afskærmer det eleverne fra hinanden.

Undervisningen udendørs anbefales nemlig netop af Sundhedsstyrelsen for at sikre afstand mellem eleverne. Men faktisk er der flere fordele at indhente ved læring i den friske luft.

Det fortæller Karen Barfod, formand for det nationale netværk »UdeskoleNet« samt lektor, ph.d og forskningsleder ved læreruddannelsen hos VIA university College - Nørre Nissum.

Mindre skoletræthed - Det, at eleverne nu skal være udenfor, kan have meget positiv betydning for nogle af dem. Vi ved fra forskning, at undervisning udendørs påvirker elevernes læring positivt. Og at elever ikke på samme måde taber skolemotivationen, når de bliver ældre, hvis de har udendørs undervisning, som de gør, når de sidder i et klasselokale, forklarer hun.

I sit arbejde som forskningsleder arbejder Karen Barfod med forskning og udvikling indenfor udeskole. Hun har således stået i spidsen for internationale udviklingsprojekter og vundet »Udeskoleprisen 2014«. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hun understreger dog, at forskning på området ikke tager højde for de begrænsninger, som coronavirus i øjeblikket sætter for undervisningen. For eksempel at elever ikke må være for mange og for tæt sammen.

Derudover tager Karen Barfod forbehold for, at alle lærere ikke nødvendigvis er vant til at undervise udendørs, og at dette kan opleves som værende en udfordring i en undervisningssituation.

- Men heldigvis er der ikke særlig stor forskel på god undervisning ude og god undervisning inde. Udendørs åbner der sig bare flere muligheder, ligesom udeområderne giver bedre mulighed for kropslig og sanselig læring, siger Karen Barfod.

Elever husker bedre Ifølge forskningslederen giver udendørs undervisning på den måde mulighed for at gøre det abstrakte fra klasselokalet mere konkret. Og ved at opleve ting med sanserne, husker eleverne bedre, forklarer hun.

- Her saver de en pind over og lægger stykkerne i en kvadrat, måler skolegården op eller bevæger sig ud i naturen for at se, om man kan bruge det særlige natursyn, som man havde under Romantikken, til at beskrive den natur, som vi ser i dag, forklarer Karen Barfod og peger på, at udeskole kan bruges i de fleste fag.

Noget, der i dag efter coronavirussens udbrud er særligt aktuelt.

De noget specielle omstændigheder og de mange retningslinjer gør nemlig, at det meste undervisning på blandt andet Stillinge Skole i dag gennemføres som tværfaglig undervisning.

Og her er udeområderne en hjælp, siger afdelingsleder Anne Mie Sommer.

Telte sikrer koncentration - I dag (onsdag, red.) er 5. klasseseleverne for eksempel nede ved Stillinge Strand, hvor de er blevet stillet nogle opgaver både før turen og på vej derud. Og så skal de have noget med hjem, som de kan arbejde videre med i et andet fag i morgen, fortæller hun.

Men de mange sanseindtryk fra udeområderne kan også betyde sværere koncentration, påpeger Anne Mie Sommer. Her skal teltene være en hjælp, når eleverne ikke er ude på tur.

"Der er andre lyde og flere ting at forholde sig til, når man er under åben himmel. Måske kører der en bil forbi, eller der kommer en fugl."

- Anne Mie Sommer, afdelingsleder for trivsel, Stillinge Skole - Anne Mie Sommer, afdelingsleder for trivsel, Stillinge Skole - Der er andre lyde og flere ting at forholde sig til, når man er under åben himmel. Måske kører der en bil forbi, eller der kommer en fugl. Men i teltene kan eleverne finde ro, forklarer hun.

Af den årsag er teltene kommet for at blive, siger afdelingslederen. Og så har de endda allerede spredt sig til andre klassetrin på skolen.

For eksempel har 3. klasseseleverne indkøbt to-personers telte, hvor de med en fast legekammerat kan mødes i små »legegrupper« - på afstand af de andre børn.

- Det er en god måde at overholde retningslinjerne på, når vi nu skal være udendørs alle sammen. Så lige om lidt har vi nok telte slået op over det hele, vurderer Anne Mie Sommer, som dog håber, at det gode vejr fortsætter noget tid endnu.