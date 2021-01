Se billedserie - Jeg fjerner lidt det dér tid og sted-perspektiv, siger Marie Borg Lidbjerg. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Elever lytter til mad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever lytter til mad

Slagelse - 27. januar 2021 kl. 10:01 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Hver gang de nuværende 20 førsteårs-elever på kokkeuddannelsen på Kokke- og tjenerskolen, ZBC Slagelse får en ny opgave, får de også en podcast fra deres faglærer, Marie Borg Lidbjerg. På den måde giver hun eleverne det, hun selv meget passende kalder en appetitvækker til opgaverne i råvarelære.

- Jeg fortæller dem om opgaven, og hvad de skal vide, inden de går i gang med den. Så kan de for eksempel gå en tur ind imellem, og sidder ikke bare foran computeren hele dagen, siger Marie Borg Lidbjerg.

Podcasten kan eleverne lytte til, når det passer dem, og de kan gå tilbage og genhøre den helt eller delvist, hvornår de vil.

Kokkefaglæreren mødes også virtuelt med eleverne på Teams om morgenen for lige at sige godmorgen og minde dem om, hvad de skal lave.

Ifølge Marie Borg Lidbjerg har eleverne taget rigtig godt imod det nye tiltag, hvor det er en del af opgaveløsningen at høre podcasten. Hun har blandt andet fået at vide, at det minder om »rigtig« undervisning, ligesom flere har oplevet, at det er blevet lettere at løse opgaverne.

- Jeg fjerner lidt det dér tid og sted-perspektiv, konstaterer læreren og fortæller, at hver podcast varer mellem fire og 10 minutter.

Selv om Marie Borg Lidbjerg ser frem til normale tilstande, og at alle kan vende tilbage til skolen fysisk, tror hun, at podcast-metoden også vil have en fremtid på længere sigt. Blandt andet fordi der altid vil være elever, der er bedre til at lytte end til at læse.

- Jeg tænker, at det bare er noget mere materiale til »banken«. Måske kan vi kombinere fjernundervisning og praktisk undervisning efter genåbningen. Jeg tænker, at det er kommet for at blive. Også som et repetitions-værktøj, lyder det fra kokkelæreren.